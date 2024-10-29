Продать доллар можно в среднем по курсу 41,20 грн, евро - 44,60 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 29 октября, вырос на 3 копейки и составляет 41,60 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,20 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 45,20 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,60 грн за евро.

Сколько стоит доллар сегодня в Киеве

В валютных обменниках Киева доллар сегодня утром вырос на 12 копеек и составляет 41,65 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,57 грн). Курс наличного евро в обменниках вырос на 7 копеек и составляет 45,25 грн/евро (курс продажи - 45,10 грн/евро).

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Курс биткоина к доллару

Стоимость биткоина в долларах по состоянию на сегодняшнее утро составляет 71 031,39 долл. В гривне цена этой криптовалюты сегодня составляет 2 937 919,02 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил 29 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,33 грн/долл., таким образом, гривна снизилась на 2 копейки, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс Нацбанка по евро установлен на уровне 44,70 грн/евро, то есть гривна выросла на 1 копейку.

Банкир Анна Золотько считает, что на этой неделе стоит ожидать повышенного спроса на иностранную валюту. По ее словам, это объясняется периодом выплаты заработных плат. По мнению эксперта, по мнению, в наличном сегменте в течение недели стоимость американской валюты будет находиться в коридоре 41,30 - 41,70 гривны за доллар.

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