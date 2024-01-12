Курс гривни к евро установлен на уровне 41,39 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 15 января, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 37,84 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 16 копеек по сравнению с сегодняшним показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 41,39 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 35 копеек по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 37,84/37,89 грн/долл., евро – 41,48/41,54 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке"12 января подешевел на 10 копеек – до 38,80 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел также на 10 копеек и составляет 42,80 грн за евро.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что на следующей неделе ситуация на валютном рынке будет более-менее прогнозируемой – регулятор приложит усилия для установления баланса между спросом и предложением на межбанке, что в свою очередь положительно скажется на наличном рынке.

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