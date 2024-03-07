Курс гривни к евро установлен на уровне 41,49 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 8 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,08 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 19 копеек по сравнению с сегодняшним показателем.

Относительно евро национальная валюта также усилила свои позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 41,49 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 10 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 38,05/38,07 грн/долл., евро – 41,40/41,42 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, на следующей неделе валютному рынку будет присуще состояние курсовой изменчивости: вполне возможны поочередные периоды роста и уменьшения курсов, однако такие изменения вряд ли кого-то удивят, ведь они будут ожидаемыми и незначительными.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 7 марта, снизился на 5 копеек и составляет 38,55 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 20 копеек и составляет 42,15 грн за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: