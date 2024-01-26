Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 38,02 грн, евро – 41,67 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 26 января, подорожал на 5 копеек – до 38,10 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 41,85 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,50 грн, евро – по курсу 40,85 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился и составляет 38,02 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также не менялся и составляет 41,67 грн.

Курс валют в Украине – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 26 января, вырос на 5 копеек – до 38,25 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня также подорожал на 5 копеек и составляет 41,80 грн за евро.

По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, в феврале на валютный рынок может влиять, в частности, фактор международной финансовой помощи. Эксперт отметил, что именно в феврале могут быть приняты два важных решения о программах поддержки от ЕС на €50 млрд и пакет помощи от США на $61 млрд, от чего зависит украинская экономика.

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