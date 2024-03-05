Курс гривни к евро установлен на уровне 41,65 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 6 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,39 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 8 копеек по сравнению с сегодняшним показателем.

Относительно евро национальная валюта также подешевела. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 41,65 грн/евро, то есть гривня ослабла на 11 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 38,40/38,42 грн/долл., евро – 41,64/41,66 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 3 копейки – до 38,57 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 38,48 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 2 копейки и составляет 41,98 грн/евро (курс продажи – 41,83 грн/евро).

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 5 марта, не изменился и составляет 38,60 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня вырос на 5 копеек – до 41,95 грн за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: