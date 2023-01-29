Отмечается, что удержание экономической стабильности станет одной из важных задач

Значительных изменений в курсах валют на следующей неделе не ожидается. Доллар будет находится в пределах 40-41 гривень.

"Инерция рынка" и текущая ситуация подводят к прогнозу: в течение следующей недели глобальных изменений с курсом валют не произойдет. Таким образом, с 30 января по 5 февраля курс наличного доллара будет находиться в уже привычных границах 40-41 грн/доллар", - рассказал директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко в комментарии изданию "Обозреватель".

По его словам, равновесие на валютном рынке буде сопровождаться кратковременными колебаниями в пределах 0,5 гривни. При этом эксперт уточнил, что главной задачей в ближайшее время станет удержание экономической стабильности, а главным вызовом остается война.

Видео дня

"Учесть все обстоятельства, которые могут повлиять на валютный рынок, сейчас достаточно сложно. Ведь идет война, каждый день страна находится под значительным давлением. Риск ракетных атак и их последствия прямо и косвенно влияют на все сферы жизни. Поэтому в ближайшие недели и месяцы удержание экономической стабильности станет одной из важных задач", – подытожил банкир.

Курс валют в Украине - что известно

Директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко ранее сообщил, что курс доллара в Украине в период с 23 до 30 января будет колебаться в пределах 40-41 грн/долл. При этом он не исключил, что стабильность курса может сохраниться и в феврале, однако многое будет зависеть от течения военных действий.

По состоянию на 29 января курс наличного доллара в "ПриватБанке" состаляет 40,30 грн за доллар, а курс евро к гривне - 43,45 грн/евро.

Вас также могут заинтересовать новости: