Значительных изменений в курсах валют на следующей неделе не ожидается. Доллар будет находится в пределах 40-41 гривень.
"Инерция рынка" и текущая ситуация подводят к прогнозу: в течение следующей недели глобальных изменений с курсом валют не произойдет. Таким образом, с 30 января по 5 февраля курс наличного доллара будет находиться в уже привычных границах 40-41 грн/доллар", - рассказал директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко в комментарии изданию "Обозреватель".
По его словам, равновесие на валютном рынке буде сопровождаться кратковременными колебаниями в пределах 0,5 гривни. При этом эксперт уточнил, что главной задачей в ближайшее время станет удержание экономической стабильности, а главным вызовом остается война.
"Учесть все обстоятельства, которые могут повлиять на валютный рынок, сейчас достаточно сложно. Ведь идет война, каждый день страна находится под значительным давлением. Риск ракетных атак и их последствия прямо и косвенно влияют на все сферы жизни. Поэтому в ближайшие недели и месяцы удержание экономической стабильности станет одной из важных задач", – подытожил банкир.
Курс валют в Украине - что известно
Директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко ранее сообщил, что курс доллара в Украине в период с 23 до 30 января будет колебаться в пределах 40-41 грн/долл. При этом он не исключил, что стабильность курса может сохраниться и в феврале, однако многое будет зависеть от течения военных действий.
По состоянию на 29 января курс наличного доллара в "ПриватБанке" состаляет 40,30 грн за доллар, а курс евро к гривне - 43,45 грн/евро.