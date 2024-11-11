Отмечается, что курс валют может приятно удивить украинцев.

На этой неделе ситуация на валютном рынке Украины будет стабильной. Ожидается, что украинцы будут покупать валюту, получив бонусы и премии, а также тратить прибыль с депозитов, готовясь к предстоящим праздникам.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что "валютный рынок будет иметь признаки довоенной стабильности, а курсовые показатели будут меняться несущественно".

По его словам, коридоры валютных изменений будут в пределах 41,2-41,7 гривни за доллар на межбанке и 41,2-41,8 гривни за доллар на наличном рынке.

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Таким образом, 100 долларов в гривнах в период с 11 по 18 ноября будут стоить в пределах 4120 – 4180 гривень. За 1000 долларов в гривнах украинцам придется заплатить 41 200 – 41 800 гривень.

"По всем признакам, на валютном рынке с учетом курсовых колебаний стоит ожидать состояние "переменчивого спокойствия": текущие изменения будут мелкими, а в недельном разрезе они вообще останутся ориентировочно на том же уровне", - подытожил банкир.

Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил на 11 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,30 гривни за доллар. Таким образом, гривна укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 8 ноября котировки гривны к доллару установились на уровне 41,29/41,31 гривни за доллар.

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