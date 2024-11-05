Продать доллар можно в среднем по курсу 41,20 грн, евро - 44,88 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 5 ноября, возрос на 10 копеек.

Теперь американская валюта в среднем в финучреждениях стоит 41,70 грн.

Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,20 грн за доллар.

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Журналисты отметили, что средний курс евро к гривне сегодня увеличился на 15 копеек и составляет 45,45 грн за евро:

Продать европейскую валюту можно по курсу 44,88 грн за евро.

Какой курс доллара сегодня в Киеве

В валютных обменниках Киева доллар сегодня утром подорожал на 5 копеек и составляет 41,60 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,55 грн). Курс наличного евро в обменниках увеличился на 12 копеек и составляет 45,45 грн/евро (курс продажи - 45,30 грн/евро).

Курс биткоина к доллару

Стоимость биткоина в долларах по состоянию на сегодняшнее утро составляет 68 870,17 долл. В гривне цена этой криптовалюты сегодня составляет 2 856 200,78 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 5 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,40 грн/долл., таким образом, гривня снизилась на 11 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

В понедельник, 4 ноября, наличный курс доллара к гривне в банках Украины составлял 41,60 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту можно было в среднем по курсу 41,15 грн, евро - 44,80 грн.

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