Курс евро составляет 41,00 грн/евро.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего дня - 38,90 грн за доллар.

Передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне также не изменился - 41,00 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,40 грн/долл., евро - 40,00 грн/евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 40,32 грн.

Курс доллара в Украине - чего ждать от валюты в ближайшем будущем

Напомним, директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко прогнозировал, что начало марта ознаменуются сохранением "курсового равновесия" в Украине. По его прогнозу, наличный курс доллара продолжит удерживаться на уровне в 39,5-40,5 грн.

Глава совета Независимой ассоциации банков Елена Коробкова, выражала уверенность, что рыночный курс доллара в Украине в обозримом будущем будет колебаться в пределах 39−41 грн/долл., а официальный курс сохранится на уровне 36,6.

А руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий отмечал, что курс доллара в Украине в марте может подешеветь примерно на 10-20 копеек. По его мнению, существенного снижения курса ожидать не стоит.