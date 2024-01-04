Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 38,46 грн, евро – 42,19 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 4 января, остался на уровне предыдущего показателя – 38,80 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 15 копеек и составляет 42,85 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,20 грн, евро – по курсу 41,85 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня подорожал на 15 копеек и составляет 38,46 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел на 18 копеек и составляет 42,19 грн.

Курс валют в Украине – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 4 января, подешевел на 3 копейки – до 38,97 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне подешевел на 15 копеек и составляет 42,85 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня подешевел на 17 копеек – до 39,10 грн/долл. Курс евро же в обменниках подешевел сразу на 45 копеек, до 42,75 грн/евро.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что на следующей неделе ситуация на валютном рынке будет более-менее прогнозируемой и экономически обоснованной, а курс на наличном рынке будет колебаться в пределах 38,5-39,5 грн/долл. и 39-41 грн/евро.

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