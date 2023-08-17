Продать доллар можно в среднем по курсу 37,20 грн, евро – 40,80 грн.

Наличный курс гривны к доллару в банковских обменниках сегодня, 17 августа, ослабел на 16 копеек - до 37,90 гривны за доллар.

Согласно обнародованным данным обменников, относительно евро курс гривны ослабел на 12 копеек – до 41,62 гривны за евро.

Продать американскую валюту сегодня можно дороже - в среднем по курсу 37,20 грн за доллар, в свою очередь, продать евро можно по такому же курсу, как и в предыдущий день - 40,80 грн за евро.

Видео дня

Рынок валют в Украине

Как сообщал УНИАН, наличный курс гривны к доллару в "Приватбанке" вчера, 16 августа, подорожал на 15 копеек - до 37,55 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении при этом остался на уровне предыдущего показателя - 41,40 грн за евро.

По прогнозу директора департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анны Золотько, курс доллара в Украине на этой неделе - до 20 августа - будет находиться в диапазоне от 37,3 до 37,8 грн/долл., и значительных изменений в валютном курсе до конца текущей недели ожидать не стоит, ведь спрос на валюту несколько упал. По словам Золотько, сейчас для гривны наблюдается благоприятный временной промежуток - в середине месяца спрос на валюту со стороны граждан обычно снижается, поэтому дальнейшего роста курса не прогнозируется.

Вас также могут заинтересовать новости: