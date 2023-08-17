Курс доллара по карточным операциям в "ПриватБанке" составляет 37,45 грн, евро - 41,49 грн.

Наличный курс гривни к доллару в "ПриватБанке" сегодня, 17 августа, подорожал на 25 копеек - до 37,80 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении подорожал на 15 копеек – до 41,55 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,20 грн, евро - по курсу 40,55 грн за единицу иностранной валюты. Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 37,45 грн, евро - 41,49 грн.

Курс доллара во время войны

Как сообщал УНИАН, наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 17 августа, ослаб на 16 копеек - до 37,90 грн за доллар. Согласно обнародованным данным обменников, по евро курс гривны ослабел на 12 копеек – до 41,62 грн за евро.

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Директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько считает, что приближение осени и усиление опасений украинцев по поводу повторения энергетического кризиса могут несколько укрепить доллар, а это в свою очередь может повысить спрос на валюту на сером рынке. Однако сейчас спрос на валюту несколько упал - в середине месяца спрос на валюту со стороны населения обычно снижается, поэтому в ближайшее время не следует ожидать роста курса.

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