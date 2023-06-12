Продать доллар в среднем можно по курсу 36,90 грн, евро – 39,78 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 12 июня, остался на уровне предыдущего показателя - 37,30 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни сегодня ослабился на 5 копеек и составляет 40,45 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 36,90 грн за долл., евро - 39,78 грн за евро.

Что происходит с курсом

Соучредитель инвесткомпании ICU Константин Стеценко прогнозирует, что курс доллара в Украине до конца 2023 года может не перевались за 40 грн/долл., как прогнозировалось ранее. По его прогнозу, курс доллара в Украине до конца текущего года должен быть стабильным, учитывая резервы и объемы поступления помощи.

Начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой прогнозирует, что курс доллара в Украине в течение ближайших дней вряд ли значительно изменится, колебания будут не существенными и в пределах нормы.

По его словам, наличный курс на следующей неделе будет стабильным с незначительными текущими колебаниями: стоимость доллара будет колебаться в диапазоне от 37 до 38 гривен, а евро - от 40 до 41 гривни.

Эксперт назвал факторы, которые будут влиять на ситуацию на валютном рынке. Среди них - меры НБУ по сохранению баланса, а также ситуация на фронте.

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