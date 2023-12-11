Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 37,45 грн, евро – 40,49 грн.

Курс доллара к гривне в "Приватбанке" в понедельник, 11 декабря, увеличился на 5 копеек – до 37,35 грн за доллар (с 37,30 грн).

Курс евро в финучреждении за выходные также увеличился на 5 копеек и составляет 40,60 грн за евро (с 40,55 грн).

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,85 грн, евро – по курсу 39,60 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты в "Приватбанке" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также не менялся – 40,49 грн.

Курс валют в Украине

По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, с 11 по 17 декабря общая ситуация на валютном рынке не претерпит существенных изменений, и наличные курсы будут колебаться в пределах 36,8-37,5 грн/долл. и 39-41 грн/евро.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины 11 декабря остался на уровне предыдущего показателя – 37,45 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках можно по курсу 36,90 грн за доллар.

Что касается евро, то средний курс гривни укрепился на 5 копеек и составляет 40,55 грн за евро. Продать евро можно по курсу 40 грн за евро.

Средний курс в валютных обменниках Киева сегодня составляет 37,50 грн/долл. (продать доллар можно за 37,40 грн), евро – 40,50 грн/евро (курс продажи – 40,35 грн/евро).

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