Продать доллар можно в среднем по курсу 36,90 грн, евро – 40 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 11 декабря, остался на уровне предыдущего показателя – 37,45 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 36,90 грн за доллар.

Средний курс гривны к евро в понедельник укрепился на 5 копеек и составляет 40,55 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 40 грн за евро.

Средний курс в валютных обменниках Киева составляет 37,50 грн/долл. (продать доллар можно за 37,40 грн), евро – 40,50 грн/евро (курс продажи – 40,35 грн/евро).

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Курс валют в Украине

Национальный банк Украины на понедельник, 11 декабря, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 36,74 грн/долл., то есть гривна ослабилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 39,60 грн/евро, то есть гривна ослабла на 10 копеек по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до 17:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 36,76/36,78 грн/долл., евро – 39,49/39,50 грн/евро.

Средний курс гривны к доллару в следующем году ожидается на уровне 37,3 грн/долл. в среднем и 39 грн/долл. на конец года.

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