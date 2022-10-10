Курс гривни к евро составляет 40,10 грн/евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня ослаб на 8 копеек – до 41,20 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни укрепился на 2 копейки - до 40,10 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,45 грн за долл., евро – 39,00 грн за евро.

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Курс доллара в Украине

Напомним, в банковских обменниках Киева курс гривни к доллару 9 октября укрепился на 3 копейки – до 41,12 грн/долл. Относительно евро курс гривни ослаб на 3 копейки и составляет 40,18 грн/евро.

А курс наличного доллара в "ПриватБанке" оставался на уровне предыдущего дня – 40,70 грн/долл. Курс евро к гривне также не изменился и составлял 39,80 грн/евро.

Эксперты прогнозируют, что курс доллара в октябре продолжит расти. Спрос на наличную валюту будет оставаться высоким, и это, скорее всего, приведет к дальнейшей девальвации гривны.

Ранее сообщалось, что 21 июля Нацбанк ослабил официальный курс гривни на 25% – до 36,57 грн/долл.

В проекте государственного бюджета на следующий год Кабмин предусмотрел средний курс гривни 42,2 грн/долл., а к концу 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 50 грн/долл.

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