Коммерческие банки сосредоточатся в основном на кредитовании малого и среднего бизнеса.

После снижения учетной ставки до 13% и введения Нацбанком Стратегии кредитования банки смогут существенно снизить ставки по кредитам предприятиям наиболее стратегических отраслей экономики. Такое мнение высказала первый заместитель председателя правления "Глобус Банка" Елена Дмитриева.

По ее словам, государственные банки будут кредитовать преимущественно крупные предприятия и государственные институты. В то же время коммерческие банки сосредоточатся в основном на кредитовании малого и среднего бизнеса.

"Особый акцент будет сделан на страховании военных рисков при предоставлении кредитов предприятиям на деоккупированных территориях и территориях, наиболее пострадавших от вооруженной агрессии. Это позволит большему количеству банков присоединиться к Стратегии кредитования", – подчеркнула Дмитриева.

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Она напомнила, что по результатам Ukraine Recovery Conference 2024, состоявшейся в Берлине, было заключено около 110 международных соглашений на сумму более $16 млрд.

Эксперт предполагает, что благодаря этому в ближайшее время будут введены новые государственные кредитные программы, направленные как раз на кредитование стратегических отраслей: энергетики, оборонно-промышленного комплекса, сельского хозяйства, а также на приобретение энергоэффективного оборудования для бизнеса.

Кредитование в Украине

Национальный банк снизил учетную ставку с 13,5% до 13% с 14 июня. Этому способствовали все еще сдержанные показатели инфляции, продолжающееся улучшение инфляционных ожиданий и баланс рисков для дальнейшей инфляционной динамики.

Ранее директор департамента малого и среднего бизнеса "Глобус Банка" Оксана Шульга прогнозировала, что в течение апреля-июня ставки по целевым банковским кредитам для малого и среднего бизнеса без учета льготных государственных программ могут снизиться до 15-17% годовых.

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