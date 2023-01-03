В немецком правительстве есть как сторонники, так и противники конфискации российских активов.

Власти Германии готовы направить замороженные российские активы на восстановление Украины, если для этого будет юридическое основание и союзники поступят аналогично. Об этом пишет американское издание Bloomberg.

Отмечается, что правительство Олафа Шольца в целом поддерживает требование Украины о репарациях за счет конфискации российских активов, но официальная позиция по этому вопросу пока не выработана.

"Вопрос сложный, и некоторые части правящей коалиции настроены более активно, чем другие", – пишет издание.

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Так, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок настаивает на конфискация хотя бы части замороженных российских активов. А вот министр финансов Кристиан Линднер опасается, что конфискация активов российского центрального банка может создать опасный прецедент и заведет в "юридическую трясину".

"Детали обсуждений показывают, как возможность конфискации активов выходит за рамки теоретических дебатов и переходит к реализации, но остаются серьезные препятствия. По словам людей, Шольц хочет, чтобы любые действия были согласованы с союзниками и юридически строги", – пишет издание.

Заморозка российских активов на Западе

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину страны Запада заморозили российские государственные активы на своей территории, а также активы ряда российских физических и юридических лиц, попавших под санкции.

По состоянию на середину ноября только на территории стран ЕС было заморожено около 68 миллиардов евро российских активов. Кроме того, большие суммы заморожены в Великобритании, Швейцарии, США и других странах.

В то же время судьба заблокированных средств до сих пор не определена. Несмотря на призывы Украины конфисковать эти деньги и направить на ликвидацию последствий российского вторжения, пока российские активы остаются просто замороженными.

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