Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 40,98 грн, евро - 44,44 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 3 июня, остался на уровне предыдущего показателя - 41,10 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также остался неизменным и составляет 44,75 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,50 грн, евро - по курсу 43,75 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня остался на уровне предыдущего показателя и составляет 40,98 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также остался неизменным и составляет 44,44 грн.

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Курс доллара в Украине - мнения экспертов

28 мая финансовый аналитик Андрей Шевчишин заявил, что нынешнее падение национальной валюты полностью контролируется Национальным банком Украины. Он пояснил, что на позицию НБУ относительно курса гривны могли повлиять рекомендации международных партнеров.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН спрогнозировал, что в течение 3-9 июня на валютном рынке будут действовать инерционные процессы. Скорее всего, общие показатели рынка будут на уровне конца мая.

Ожидается, что валютные коридоры на межбанке и наличном рынке будут почти тождественными: межбанк - 40 - 41 гривна за доллар, и наличный рынок - 40 - 41 гривна.

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