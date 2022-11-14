Курс евро сегодня в банке составляет 40,80 грн.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего дня – 40,30 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро также остался на уровне предыдущего дня – 40,80 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,80 грн за долл., евро – 39,80 грн за евро.

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 37,45 грн.

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Какой официальный курс доллара в Украине – это стоит знать

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля ослабил официальный курс гривни на 25% – до 36,57 грн/долл.

В проекте государственного бюджета на следующий год Кабмин предусмотрел средний курс гривни на уровне 42,2 грн/долл.

Напомним, НБУ в конце июля ужесточил требования к небанковским финансовым учреждениям - обменникам запретили размещать на улицах сведения о курсах валют.

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