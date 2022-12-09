Ситуация на валютном рынке будет зависеть от международной помощи, отметили в Минэкономики.

Курс доллара в Украине до конца 2022 года не потерпит серьезных изменений.

Такой прогноз сделали в Министерстве экономики Украины. По словам первого заместителя министра экономики Дениса Кудина, ситуация будет зависеть от международной помощи.

"Относительно курса доллара, то мы не прогнозируем изменений до конца этого года, а в следующем году заложили в прогноз определенную девальвацию национальной валюты. Но все будет зависеть от объемов финансовой помощи стран-партнеров и монетарной политики НБУ", – отметил он.

По словам Кудина, согласно прогнозу, заложенному в бюджет на 2023 год, среднегодовой курс доллара будет составлять 42,2 грн/долл.

Курс доллара в Украине: сколько стоит доллар 9 декабря

Напомним, в банковских обменниках Киева 9 декабря курс гривни к доллару укрепился на 10 копеек – до 40,10 грн/долл. Относительно евро курс гривни снизился на 3 копейки – до 41,83 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,60 грн за долл., евро – 41,00 грн за евро.

А курс наличного доллара у "ПриватБанка" подешевел на 10 копеек – до 39,70 грн за доллар. Курс евро к гривне подорожал на 10 копеек – до 41,60 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,20 грн за долл., евро – 40,60 грн за евро.