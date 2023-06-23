Эксперт считает, что многим людям придется выбирать - оплачивать счета за электроэнергию или покупать продукты.

В Украине вырастет количество отказов в получении субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг несмотря на то, что с июня выросли тарифы на электроэнергию и в государственной помощи нуждается большее количество людей.

Кандидат экономических наук Александр Хмелевский в комментарии агентству УНИАН отметил, что заложенных в госбюджет 2023 года средств в размере 24,4 млрд грн не хватит для выплаты субсидий всем, кто в этом нуждается.

"Хотя правительство может выделить дополнительные средства на субсидии из других программ, однако, очевидно, многим из тех, кто подаст заявки на получение субсидий, откажут. К сожалению, государство проводит политику по сокращению как количества получателей субсидий, так и расходов на субсидии. Это при том, что из-за войны многие граждане потеряли работу, бизнес и сбережения", - сказал он.

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По его подсчетам, средние расходы домохозяйства из-за повышения тарифов на электроэнергию вырастут примерно на 300 гривен. Тем не менее, зимой эти расходы могут еще дополнительно возрасти.

Те, кто имеет электрическое отопление, будут платить больше на несколько тысяч гривен. Также существенно возрастут расходы, тех, кто использует бойлеры для подогрева воды. Эксперт считает, что многим людям придется делать трудный выбор: оплачивать счета за электроэнергию или покупать продукты.

Он посоветовал гражданам, у которых коммунальные компании требуют уплату долгов, проводить их реструктуризацию, что позволит отсрочить уплату задолженности.

Тарифы на коммунальные услуги в Украине - последние новости

По подсчетам Министерства финансов, до последнего повышения тарифов на свет, на субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг в Государственном бюджете на этот год предусмотрели 24,4 миллиарда гривен. Ожидалось, что 1,7 миллиона семей получат такую помощь. Средний размер субсидии составит 1 189 гривен.

Однако, в заложенные в Государственном бюджете средства не учитывали существенное увеличение "просителей" субсидий вследствие рост с 1 июня тарифов на электроэнергию-с 1,44 и 1,68 гривен за киловатт-час, до 2,64 гривен за киловатт-час.

В Министерстве социальной политики подсчитали, что из-за поднятия цен на свет, количество домохозяйст-получателей субсидии, может значительно увеличиться-примерно на один миллион.

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