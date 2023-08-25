Основные активы пророссийского коллаборанта Владимира Сальдо, его бывшей жены и дочери было взыскано в доход государства.
По решению суда правительство приняло решение передать имущество семьи предателя в управление Фонда государственного имущества Украины, сообщает Минэкономики.
Основой для передачи имущества гауляйтера Херсонской области стали решение Высшего антикоррупционного суда Украины от 09.05.2023 (дело № 991/3250/23) и постановление апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Украины от 17.05.2023 о применении санкций.
"Имущество и активы предателя Владимира Сальдо, а также его ближайших родственников, было передано в доход государства. Теперь Фонд госимущества должен обеспечить проведение государственной регистрации прав собственности этих активов, а затем приватизацию или передачу в аренду этого имущества. Средства от продажи или их аренды должны пополнить государственный бюджет Украины", - подчеркнула первый вице-премьер – министр Украины-министр экономики Украины Юлия Свириденко.
В частности решением правительства в Фонд госимущества было передано:
- три земельных участка;
- отель на 3279,9 кв. м в Херсоне;
- апартаменты на 304,2 кв. м в Ялте;
- два паркоместа в Ореанде (Ялта);
- трехэтажное здание в Херсоне на 2143,3 кв. м;
- дом на 236,7 кв. м в Херсоне;
- три квартиры в Ореанде (135,1 кв. м), Одессе (128,5 кв. м)и Херсоне (36,8 кв. м);
- автомобиль Volvo XC90 2020 года выпуска;
- 99,86% Чао "Каштан" (разрабатывает гранитный карьер в Житомирской области) - оформлено на бывшую жену Сальдо;
- 30% Чао "Дельта Сервис" (транспортная компания) - оформлено на бывшую жену Сальдо;
- 55,56% ООО "Бебко-Авто" (сеть автосалонов и СТО в Херсоне) - записано на дочку Сальдо;
- 40% ООО "Конка" (Херсонская компания, занимающаяся организацией отдыха) – записано на дочь Сальдо.
Деятельность коллаборанта Сальдо
9 мая 2023 года суд конфисковал активы гауляйтера Сальдо, но не трогал компании Ддочки предателя. В тот же день, 9 мая 2023 года, Минюст заявил о том, что готовит апелляцию на решение суда, согласно которому не было наложено арест на активы дочери Сальдо.
Впоследствии Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда конфисковала все активы бывшего депутата Верховной Рады и бывшего мэра Херсона Владимира Сальдо.