Имущество и активы предателя Владимира Сальдо, а также его ближайших родственников, было передано в доход государства.

Основные активы пророссийского коллаборанта Владимира Сальдо, его бывшей жены и дочери было взыскано в доход государства.

По решению суда правительство приняло решение передать имущество семьи предателя в управление Фонда государственного имущества Украины, сообщает Минэкономики.

Основой для передачи имущества гауляйтера Херсонской области стали решение Высшего антикоррупционного суда Украины от 09.05.2023 (дело № 991/3250/23) и постановление апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Украины от 17.05.2023 о применении санкций.

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"Имущество и активы предателя Владимира Сальдо, а также его ближайших родственников, было передано в доход государства. Теперь Фонд госимущества должен обеспечить проведение государственной регистрации прав собственности этих активов, а затем приватизацию или передачу в аренду этого имущества. Средства от продажи или их аренды должны пополнить государственный бюджет Украины", - подчеркнула первый вице-премьер – министр Украины-министр экономики Украины Юлия Свириденко.

В частности решением правительства в Фонд госимущества было передано:

три земельных участка;

отель на 3279,9 кв. м в Херсоне;

апартаменты на 304,2 кв. м в Ялте;

два паркоместа в Ореанде (Ялта);

трехэтажное здание в Херсоне на 2143,3 кв. м;

дом на 236,7 кв. м в Херсоне;

три квартиры в Ореанде (135,1 кв. м), Одессе (128,5 кв. м)и Херсоне (36,8 кв. м);

автомобиль Volvo XC90 2020 года выпуска;

99,86% Чао "Каштан" (разрабатывает гранитный карьер в Житомирской области) - оформлено на бывшую жену Сальдо;

30% Чао "Дельта Сервис" (транспортная компания) - оформлено на бывшую жену Сальдо;

55,56% ООО "Бебко-Авто" (сеть автосалонов и СТО в Херсоне) - записано на дочку Сальдо;

40% ООО "Конка" (Херсонская компания, занимающаяся организацией отдыха) – записано на дочь Сальдо.

Деятельность коллаборанта Сальдо

9 мая 2023 года суд конфисковал активы гауляйтера Сальдо, но не трогал компании Ддочки предателя. В тот же день, 9 мая 2023 года, Минюст заявил о том, что готовит апелляцию на решение суда, согласно которому не было наложено арест на активы дочери Сальдо.

Впоследствии Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда конфисковала все активы бывшего депутата Верховной Рады и бывшего мэра Херсона Владимира Сальдо.

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