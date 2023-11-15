Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 37,45 грн, евро - 40,82 грн.

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 15 ноября, подорожал на 5 копеек – до 37,60 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 40,50 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,10 грн, евро - по курсу 39,50 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подорожал на 17 копеек и составляет 40,82 грн.

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Курс валют в Украине

Наличный курс гривни к доллару в банках Украины сегодня, 15 ноября, ослабел на 5 копеек – до 37,85 грн за доллар в среднем. Относительно евро средний курс гривни сегодня ослаб на 20 копеек и составляет 40,70 грн за евро.

Средний курс в валютных обменниках Киева сегодня составляет 37,75 грн/долл. (продать доллар можно за 37,65 грн), евро – 40,82 грн/евро (курс продажи – 40,40 грн/евро).

В принятом законе о государственном бюджете на 2024 год заложен курс гривны к доллару на уровне 40,7 грн в среднем, на конец следующего года курс ожидается на уровне 42,1 грн за доллар. Также правительство ожидает, что на конец этого года курс составит 38,6 грн за доллар, вместо 40,2, что прогнозировалось в первом чтении законопроекта.

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