Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 37,45 грн, евро - 40,65 грн.

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 14 ноября, ослабел на 5 копеек – до 37,55 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 40,40 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,05 грн, евро - по курсу 39,40 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также неизменен и составляет 40,65 грн.

Курс валют в Украине

Наличный курс гривни к доллару в банках Украины сегодня, 14 ноября, остался на предыдущем уровне – 37,80 грн за доллар в среднем.

Средний курс в валютных обменниках Киева сегодня составляет 37,78 грн/долл. (продать доллар можно за 37,68 грн), евро – 40,37 грн/евро (курс продажи – 40,20 грн/евро).

В проекте государственного бюджета на 2024 год представители правительства закрепляли стоимость доллара в следующем году на уровне 41,4 грн/долл., однако в итоге в окончательном и принятом проекте госбюджета Рада снизила курс с 41,4 грн/долл до 40,7 грн/долл.

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