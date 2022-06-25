В Минфине отметили, что средства поступят уже в ближайшее время.

Украина получит от Германии грантовую помощь. Речь идет о сумме в 1 миллиард евро, которую возвращать не придется.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Так, глава минфина Украины Сергей Марченко и министр финансов Германии Кристиан Линднер подписали соответствующее соглашение. Средства Киев получит в ближайшее время через механизм административного счета Международного валютного фонда.

"Средства будут направлены в госбюджет Украины для финансирования первоочередных социальных и гуманитарных расходов во время военного положения", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 9 июня Европейский Союз объявил о выделении дополнительных 205 миллионов евро гуманитарной помощи для Украины. Таким образом, общее финансирование гуманитарной помощи и сумма нефинансовой поддержки, которую ЕС предоставил Украине в ответ на незаконное вторжение России, превысили 700 миллионов евро.

В свою очередь заместитель помощника министра иностранных дел США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган заявил, что Вашингтон будет ежемесячно присылать Киеву помощь в размере 1,5 миллиарда долларов.

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