Несмотря на войну, Украина продолжает кормить мир и в этих усилиях может рассчитывать на ЕС.

Еврокомиссия предоставит Украине 50 миллионов евро на восстановление портовой инфраструктуры, разрушенной в результате атак России.

"Несмотря на войну, Украина продолжает кормить мир. В этих усилиях вы можете рассчитывать на ЕС. Мы продолжаем совершенствовать наши пути солидарности и предоставим 50 миллионов евро на ремонт вашей портовой инфраструктуры. Вместе мы везем украинское зерно в мир", - сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, обнародовав соответствующий документ ЕК в социальной сети Х.

Как известно, 26 июля состоялось заседание Совета Украина-НАТО по поводу выхода России из "зернового соглашения" и ее атак на южные области Украины. Поводом стало то, что только за девять дней в результате атак российских оккупантов было повреждено и частично уничтожено 26 портовых объектов, 5 гражданских судов.

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Президент Владимир Зеленский поручил военным усилить защиту портовой инфраструктуры и людей. Он отметил, что российские террористы абсолютно сознательно целили в инфраструктуру зерновой сделки. Также Зеленский обратился к партнерам с призывом создать над украинскими городами защитный щит.

Россия отказалась продлевать зерновое соглашение и заявила, что отныне не может дать гарантий безопасности для судоходства в акватории Черного моря.

В то же время, Украина продолжила работу "зернового" гуманитарного коридора без участия РФ, призвав мировое сообщество давить на Россию, чтобы она не препятствовали экспорту украинского зерна Черным морем.

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Сегодня в Киеве состоялся II Международный саммит инициативы Grain from Ukraine, по результатам которого Зеленский заявил, что несколько государств уже передают нашему государству морские катера для сопровождения кораблей, которые курсируют по "зерновому коридору" в Черном море. Глава государства подчеркнул, что "зерновой коридор" работает, но существуют разные вызовы. Он сказал, что Украина наладила взаимоотношения с Болгарией, Румынией и Турцией для функционирования этого коридора. Также есть договоренности с Британией, которая занимается страхованием этого коридора.

По словам Зеленского, Украина передала международным партнерам запрос на получение конкретных оборонных систем для защиты инфраструктуры и граждан в Одесской области и "ответ положительный уже есть" относительно того, когда эти системы станут охранять регион.

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