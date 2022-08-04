Все будет зависеть от реакции населения, уверен финансист.

В период с 4 до 10 августа котировки продажи валюты в обменниках будут снижаться, если население не будет активно скупать валюту.

Такой прогноз сделал экономический аналитик Алексей Козырев.

Он уверен, что все будет зависеть от реакции населения.

"Платежеспособный спрос на валюту в условиях войны и высокого уровня инфляции со стороны населения все же остается ограниченным. И это несколько сдерживает аппетиты финансистов по поводу увеличения ценника по продаже валют", – отметил экономический эксперт.

Козырев считает, что до 10 августа доллар в большинстве банков будут продавать в пределах от 36,57 гривень до 41,50 гривень, евро – от 37, 30 до 42,90 гривень.

Главными факторами для изменения курса в указанный период эксперт назвал решение проблем финансирования дефицита бюджета и объем экспорта.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля НБУ повысил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл. Уже через несколько часов после решения Нацбанка ослабить официальный курс гривны, наличный курс резко пошел вниз.

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