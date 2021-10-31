Эксперт прогнозирует увеличение числа субсидиантов с началом отопительного сезона.

В регионах "красной" зоны карантина на 50% увеличится объем коммунальных услуг для начисления субсидий. По словам экономиста Олега Пендзина, аналогичные правила действовали во время прошлого локдауна.

Об этом он рассказал в эфире канала "Украина 24".

"В прошлом году была аналогичная ситуация. Когда был локдаун, были установлены нормы начисления субсидий на 50% больше, чем действующие. Когда страна начала выходить из локдауна, когда начали зеленые зоны появляться, вернулись к старым нормативам начисления субсидий на квадратные метры, на те социальные нормы, на которые начисляется субсидия. Сейчас в связи с появлением красных зон Минсоцполитики вновь вернулось к тем правилам", - сказал он.

Он отметил, что в этот раз в рамках монетизации субсидий они начали выплачиваться наличными. При этом в случае наличия задолженности за три месяца субсидию давать не будут.

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"Когда вы едва сводите концы с концами, а вам еще приходят деньги на карточку, и у вас список от врача того, что нужно купить в аптеке, вы думаете - вы в аптеку пойдете или коммуналку оплатите", - говорит эксперт.

По словам Пендзина, в прошлом отопительном сезоне субсидии выплачивали почти 3,2 миллиона домохозяйств, в нынешнем прошли верификацию пока 2,1 миллиона.

"Я думаю, что когда начнется отопительный сезон и начнутся платежки, то количество увеличится", - заявил экономист.

Субсидии в Украине

В мае в Минсоцполитики сообщили, что в связи с принятыми в мае изменениями в программе жилищных субсидий желающие получать государственную помощь должны переоформить документы в любое время в течение пяти месяцев. Также с мая все субсидии выплачиваются гражданам исключительно в наличной форме.

По данным Минсоцполитики, средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в отопительном сезоне 2021-2022 годов составит около 2 тысяч гривен.

В проекте государственного бюджета на 2022 год предусмотрено увеличение расходов на предоставление льгот и жилищных субсидий по сравнению с показателями этого года на 3,2 млрд грн.

Автор: Юрий Годован