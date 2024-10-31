Еврокомиссия хочет защитить бельгийский депозитарий от возможных убытков.

ЕК рассматривает возможность разрешить бельгийской компании Euroclear использовать замороженные российские активы для защиты кредита Украине на 45 млрд евро от возможных ответных мер со стороны РФ. Об этом сообщает Politico.

Авторы отмечают, что для принятия решения требуется одобрение всех 27 стран ЕС. На практике это означает, что оно, скорее всего, не будет принято в ближайшее время.

В настоящее время Euroclear втянута в судебный процесс с несколькими сторонами, которые попали под санкции, и используют российские суды, чтобы оспорить удержание своих активов, а также требовать компенсации.

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И хотя суды РФ не имеют полномочий принудительно передавать бельгийские активы истцам, они имеют полномочия принимать меры против балансов Euroclear, которые хранятся в российских финансовых учреждениях.

Недавно в Euroclear заявили, что компания сталкивается со "значительным количеством судебных процессов, которые продолжаются почти исключительно в российских судах".

Чтобы покрыть расходы, связанные с этими исками, Euroclear резервирует около 10 процентов сверхприбылей, полученных от замороженных активов, в специальном фонде.

Замороженные российские активы - что известно

В октябре сообщалось, что страны "Большой семерки" планируют оставить российские активы замороженными даже после окончания боевых действий. Они будут оставаться в замороженном состоянии до тех пор, пока Москва не компенсирует убытки от своей агрессии против Украины.

А ранее, в сентябре, эксперты подсчитали, сколько истребителей F-16 можно купить для Украины за замороженные активы РФ. По мнению специалистов, за 300 млрд долларов (сумма российских активов) можно было бы приобрести 4,5 тысячи самолетов F-16. То есть, примерно столько, сколько было построено за все времена.

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