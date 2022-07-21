Сейчас средний курс гривни составляет 37,40 грн/долл.

Курс гривны к доллару в обменниках уже до конца года может достигнут отметок до 50 гривень за доллар.

Об этом в комментарии ТСН.uа заявил экономист, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Алексей Геращенко.

Среди причин столь стремительного роста американской валюты он назвал огромный дефицит бюджета.

Сейчас украинский бюджет покрывается западной помощью, частично - эмиссией гривны из-за выкупа Нацбанком военных облигаций Минфина.

"То есть, тем самым он (НБУ - ред.) фактически печатает новую гривну. Соответственно, если эти объемы будут в размере 70-80-100 млрд грн в месяц, это просто будет новая гривна, которая будет поступать в систему. Соответственно коридор курса 40-50 он является вполне реальным до конца года. Если эта монетарная политика будет более сдержанной, то есть темпы этой эмиссии будут 20-30, пусть 50 млрд грн в месяц, такого падения можно будет избежать", - отметил он.

Однако, по мнению директора Украинского института политики Руслана Бортника, курс повысится до 40-50 гривень уже к следующей весне, если военный кризис будет продолжаться.

Поскольку внешней финансовой помощи нам недостаточно, Украина постоянно вынуждена печатать национальную валюту, пояснил Бортник.

При благоприятной ситуации курс может даже укрепиться или вернуться к предыдущим показателям, добавил он.

"Также зависит и от уровня финансовой помощи со стороны западных партнеров. Если он (уровень) будет отвечать нашим потребностям – это от 6 до 9 млрд долларов ежемесячно, то курс будет стабилен. Если он будет ниже, мы будем вынуждены имитировать гривну и курс будет проседать дальше, гривна будет девальвировать, это будет тянуть за собой и инфляцию", - сказал Бортник.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 9 утра 21 июля повысил официальный курс гривни на 25% – до 36,57 грн/долл. Теперь один доллар в стране по официальному курсу стоит дороже 36 гривен.

Такое решение обусловлено тем, что для золотовалютных резервов Украины очень дорого стоило сдерживание официального курса на уровне 29,25.

Позже в Национальном банке рассказали, как изменение официального обменного курса повлияет на инфляцию и цены на топливо.

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