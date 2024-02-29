В новом месяце ставки по акционным гривневым депозитам могут достичь 17% годовых.

До конца следующего месяца размер учетной ставки, как и ставки по 3-месячным депозитам, скорее всего останется без изменений: 15% и 19% соответственно. Об этом УНИАН рассказал директор департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрий Замотаев.

Это говорит о том, что сегмент гривневых вкладов может столкнуться с двумя параллельными тенденциями. Во-первых речь идет о "стагнации" ставок. С конца декабря прошлого года большая часть банков уже пересмотрела доходность собственных гривневых вкладов, поэтому ставки по гривневым вкладам почти не изменятся.

Во-вторых, будет тренд на усиление "депозитной конкуренции" между банками, поскольку граждане будут искать наиболее привлекательные условия для своих сбережений.

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Дмитрий Замотаев считает, что рынок увидит новые депозитные продукты. Также нельзя исключать начало действия новых привлекательных краткосрочных депозитных акций, проценты по которым могут быть несколько улучшены (в среднем до 15,5-17% годовых).

По мнению специалиста, в новом месяце уровень "чистой" прибыли по гривневым вкладам, учитывающий инфляцию и необходимые банковские комиссии за оформление, в зависимости от срока размещения средств, будет сохранен на уровне 5-6%. Это будет стимулировать граждан открывать новые вклады.

Кредитование в Украине

В конце 2023-го председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов заявил, что в новом году, если будут благоприятные экономические, военные и политические условия, ставки по банковским кредитам и депозитам могут сократиться в среднем на 3%.

А в январе сообщалось, что украинский бизнес начал брать меньше кредитов. Причем такое увеличение денежных накоплений банкиры назвали "аномальным".

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