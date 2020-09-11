Что сулит украинской валюте конец неспокойного года

Гривня в начале осени продемонстрировала ослабление по отношению к доллару, однако, по словам экспертов, причин для беспокойства нет. Перспективы для украинской валюты пока благоприятные, но потенциальным риском остается вторая волна коронавируса.

Украинская валюта довольно стойко держалась в последние месяцы в условиях острого коронакризиса, но в конце лета - начале осени несколько сдала позиции по отношению к доллару: по официальному курсу гривня начала ежедневно уступать по несколько копеек американской валюте, ослабнув с 27 августа по сегодняшний день на 45 копеек – до 27,83 гривни за доллар.

Любые колебания гривни всегда вызывают если не волнение, то повышенный интерес у украинцев к факторам, которые приводят к изменениям курса валют. И хотя на данный момент каких-либо серьезных потрясений на валютном рынке не предвидится, потенциальным риском является вторая волна коронавируса.

Сезонные колебания гривни

По словам финансистов, тенденция последних дней к проседанию нашей денежной единицы не является критической и связана с оживлением деловой активности, что традиционно для начала осени в Украине.

В это время ежегодно спрос на доллар растет в связи с повышением активности импортеров, также на валютном рынке наблюдается снижение предложения американской валюты. В этой связи эксперты предрекают проседание гривни, максимум, до уровня в 28,00-28,20 гривни за доллар, что является нормальным для текущей экономической ситуации.

Как рассказала агентству УНИАН исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова, несмотря на восстановление импорта и торгового дефицита, Украина все еще сохраняет положительное сальдо текущего счета платежного баланса. При этом, по словам эксперта, основная часть платежей по государственному долгу в 2020 году уже выплачена.

"Таким образом, фундаментальные причины для перекоса баланса между спросом и предложением на валютном рынке отсутствуют. Что собственно и проявляется в текущей динамике валютного рынка: несмотря на некоторое сезонное ослабление, котировки гривня-доллар близки к тем значениям, которые наблюдались в конце июля (27,7-27,9)", - сказала Коробкова.

Плавающий курс

В Национальном банке Украины на этой неделе представили Основные принципы денежно-кредитной политики НБУ на 2021 год и среднесрочную перспективу, где подтверждена приверженность продолжению режима гибкого курсообразования. Таким образом, курс гривни продолжит зависеть от баланса спроса и предложения на национальном валютном рынке.

По словам главы Совета НБУ Богдана Данилишина, регулятор не будет противодействовать фундаментальным тенденциям обменного курса, а в качестве дополнительного монетарного инструмента сможет использовать валютные интервенции с целью выполнения таких заданий, как накопление международных резервов, сглаживание функционирования валютного рынка, а также минимизация возможного негативного влияния изменения обменного курса на ценовую конкурентоспособность экономики Украины.

"Действенность соблюдения стратегии валютных интервенций подтверждается на практике, и это чудесно продемонстрировал Национальный банк в своей текущей деятельности", - подчеркнул Данилишин.

Консервативная политика Нацбанка

Сейчас центробанк страны сдержанно реагирует на небольшую девальвацию гривни. По словам аналитика инвестгруппы "Универ" Михаила Федорова, потенциально гривня могла бы сейчас стоить дороже, и курс мог бы быть, например, 26 гривен за доллар.

"Но такого не случилось потому что, образно говоря, «поезд идет в одни ворота". На рынке в последнее время сложилась ситуация, при которой НБУ покупает валюту с рынка в моменты, когда гривня проявляет силу и укрепляется, и тем он "сглаживает" укрепление гривни. Но с другой стороны, когда гривня слабеет, НБУ не очень охотно расстается с валютой и не "сглаживает" ее ослабление", - рассказал эксперт УНИАН.

По словам Федорова, к примеру, в августе НБУ купил валюты на 460 миллионов долларов, но в то же время интервенций по продаже валюты не было. Примерно то же происходит и в начале сентября, но благодаря этому растут золотовалютные резервы НБУ.

С начала года они увеличились уже на 4,5 миллиарда долларов, и до выплаты Украиной в начале сентября по внешним долгам двух миллиардов долларов превышали отметку 29 миллиардов долларов.

"Власти страны, конечно же, не заявляли об отказе от свободного плавающего курса, но своими действиями они фактически зажали курс в тиски. И, вероятно, такое положение вещей продолжится до конца года", - отметил аналитик.

Оптимизм властей

В целом, особых потрясений для курса украинской валюты на данный момент не предвидится. Отсутствие поводов для волнения по поводу ослабления гривни дополняется оптимизмом властей.

В последнем обновлении макроэкономического прогноза от Минэкономики в конце июля, среднегодовой курс гривни на 2020 год указан на уровне 27,00 гривни за доллар против ожидаемого в пик коронакризиса в марте курса в 29,5 гривни за доллар.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль неоднократно заявлял об отсутствии причин для резкого изменения курса в одну или другую сторону.

"С точки зрения стабильности экономики, бюджета, валютного курса у нас все в порядке... Курс будет стабильным, он будет колебаться в пределах 27-28 гривен. Мы не видим сегодня причин для резкого изменения курса в одну или другую сторону", - сказал он.

По словам Шмыгаля, на данный момент в Украине хорошая ситуация с золотовалютными резервами, ликвидностью банков и стабильностью казначейского счета.

Положительно на курс гривни должно повлиять также получение Украиной очередного транша от Международного валютного фонда, который ожидается уже в ближайшее время. Министр финансов Сергей Марченко заявил о проведении в скором времени онлайн-миссии МВФ, после чего Украина, прилежно выполняющая все "структурные маяки", должна получить еще два транша по 700 миллионов долларов до конца года. Такой положительный сигнал для украинской экономики будет означать стабильность, в том числе и валютную.

"Был проведен последний call на высоком уровне, мы обсуждали перспективы бюджета 2021 года, обсуждали ключевые вопросы, которые у нас есть в миссии. И мы постоянно на протяжении последнего месяца общались с миссией МВФ и относительно аудита Фонда COVID-19, и относительно использования средств фонда, обсуждения законопроектов, которые влияют на доходную и расходную части, а также выполнения наших "структурных маяков", которые мы должны выполнить в соответствии с программой", - сказал Марченко.

Что касается бюджета на 2021 год, проект которого сейчас активно разрабатывается Минфином, курс гривни в нем закладывается на уровне около 29 гривен за доллар: без существенных отклонений от нынешнего, но с небольшой перестраховкой.

Коронавирусная угроза

Единственным реальным на данный момент риском как для валютного курса, так и для национальной экономики в целом является вторая волна коронавируса в Украине, которая грозит откатом к суровым карантинным ограничениям и, как следствие, углублению кризисных явлений и повышению спроса на доллар.

Так, в начале коронакризиса в марте национальная валюта ослабла на четыре гривни, а Нацбанку пришлось продать на валютном рынке более двух миллиардов долларов для сглаживания колебаний курса.

Как видно из всех прогнозов и ожиданий, украинская валюта в кризис продемонстрировала относительную твердость, и несмотря на сезонную девальвацию, в ближайшее время шторма не предвидится. То есть, гражданам нет никакой необходимости бежать в обменники.

Если осенью вторая волна коронавируса не приведет к возобновлению строгих карантинных мер, и экономика будет продолжать свое постепенное восстановление, то прогноз будет благоприятным и для курса гривни, и для благосостояния украинцев.

Екатерина Жирий