НБУ может снова ослабить официальный курс гривни.

В последнее время курс доллара в Украине стабилизировался благодаря улучшению баланса на наличном рынке. К новым колебаниям курса и еще большему спросу на безналичном рынке могут привести негативные новости.

Такой прогноз сделал старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович, передает РБК-Украина.

Он напомнил, что на прошлой неделе курс гривни на наличном рынке стабилизировался на уровне около 41 грн/долл.

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"Спрос бизнеса на валюту растет, что обуславливает еще большие интервенции НБУ. Это может быть и следствием опасений, что НБУ может снова ослабить официальный курс", – отметил эксперт.

Котович добавил, что Нацбанк отрицает такие планы, заверяя, что сохранять курс на текущем уровне ресурса достаточно.

Курс доллара в Украине: что будет с долларом в ближайшее время

По прогнозу экономического аналитика Ивана Угляницы, оснований для стабилизации курса гривни на данный момент нет, курс доллара продолжит рост. По его мнению, курс гривни падал бы в любом случае, даже без российского вторжения, тому способствовали бы общемировые тенденции.

По мнению экономического эксперта Александра Охрименко, курс доллара в октябре может упасть до отметки в 42 грн/долл, а возможно и 41,5. Случиться это может в результате борьбы НБУ с черным рынком.