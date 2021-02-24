Безналичная экономика. Каких изменений ждать на платежном рынке

Народные депутаты в первом чтении поддержали законопроект, который дает старт реформе рынка платежных услуг Украины. Это, по их мнению, будет способствовать развитию в нашей стране безналичной экономики. Новшества коснутся различных платежей, а также денежных переводов.

На платежном рынке Украины вскоре заработают новые правила, которые призваны ускорить развитие в нашей стране cashless economy - безналичной экономики. Новшества коснутся различных платежей и денежных переводов. Соответствующий законопроект уже принят парламентом в первом чтении.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, на сегодня в Украине принципы функционирования платежных систем и систем расчетов, понятие и общий порядок осуществления перевода средств в пределах страны определяются законом, который был принят еще в 2001 году. Последние изменения были внесены в него в 2012 году. За это время рынок платежных услуг как в Украине, так и во всем мире претерпел значительные технические инновации, что сопровождалось появлением новых видов услуг. Их значительная часть полностью или в большей степени находится вне действия закона.

Выписанные в вышеназванном документе подходы относительно перевода средств давно устарели, они не соответствуют мировым тенденциям и лучшим международным практикам по предоставлению платежных услуг, следовательно, требуют комплексного пересмотра и обновления.

Без совершенствования правового регулирования в этой сфере решить проблемы, назревшие на платежном рынке нашей страны, невозможно. Законом сейчас урегулирован только один вид платежных услуг - перевод средств, что означает движение определенной суммы с целью ее зачисления на счет получателя или выдачи в наличной форме.

Но не только с этим связана грядущая реформа. Дело в том, что в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС, Украина взяла на себя обязательства по имплементации актов законодательства Евросоюза, в частности Директивы 2015/2366 и Директивы 2009/110. Именно новым законом «О платежных услугах» данная имплементация и предусмотрена. Предлагается ввести девять видов платежных услуг, семь из которых являются финансовыми платежными, а две - нефинансовыми, которые распространены в странах Европейского Союза и требуют отдельного регулирования.

«Целью принятия законопроекта является изменение подходов к правовому регулированию платежного рынка, расширение круга поставщиков платежных услуг и упорядочение их деятельности на платежном рынке, установление правил предоставления платежных услуг в Украине, внедрение требований к поставщикам платежных услуг, усиление защиты прав потребителей этих услуг, повышение безопасности и эффективности предоставления платежных услуг, содействие инновациям и приведение законодательства Украины в соответствие с законодательством ЕС», - отмечают авторы документа.

Что изменится на платежном рынке

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев разъяснил, какие новшества грядут на платежном рынке Украины.

«Законопроект направлен на изменение устаревших подходов к правовому регулированию рынка платежей, расширение круга поставщиков платежных услуг и создание условий для развития безналичной экономики в Украине», - написал он в Facebook.

По его словам, предлагаемый проект закона предусматривает следующие ключевые изменения:

В Украине будут действовать девять платежных услуг, из которых семь - финансовые, две – нефинансовые. Также будут определяться поставщики услуг.

Будет внедрена возможность создания и работы малых платежных учреждений с упрощенными требованиями. Провайдеры платежных услуг приобретут статус финансовых учреждений одновременно с правом предоставлять платежные услуги.

Небанковские финансовые учреждения смогут осуществлять платежные операции без обязательного участия в платежных системах.

Не только банки смогут выдавать электронные деньги и эмитировать платежные карты, но и другие платежные поставщики, получившие лицензию.

Также будет создана нормативная платформа тестирования сервисов, технологий и инструментов на платежном рынке, предполагающая тесное взаимодействие со стартапами при понимании их потребностей.

Появится почва для внедрения «открытого банкинга». Эта концепция предполагает объединение продуктов разных поставщиков и предоставление третьим сторонам доступа к данным банков.

Небанковские поставщики платежных услуг смогут открывать и вести платежные счета.

Будут определены четкие условия предоставления платежных услуг, а клиентов будут лучше о них информировать.

Повысятся требования относительно защиты прав пользователей, что необходимо для борьбы с кибермошенничеством.

Ужесточатся требования к безопасности платежных операций, в том числе это будет касаться аутентификации пользователей.

Условия предоставления платежных услуг станут прозрачными, а клиенты получат больше информации о них.

Экспертная оценка

По мнению управляющего партнера ЮК Winner Игоря Ясько, в Украине настало время изменений устаревшего законодательства относительно платежных услуг.

«Новый разработанный документ часто называют законопроектом «Об открытом банкинге», хотя его роль не заключается только в этом. До разработки и принятия законопроекта в первом чтении законодательством был урегулирован только один вид платежных услуг – по переводу средств, но теперь список услуг, которые могут предоставляться в Украине, будет расширен в соответствии с современными техническими разработками. Будут определяться полномочия НБУ для создания регуляторной платформы для тестирования услуг, технологий и инструментов на платежном рынке, основанных на инновационных технологиях. Планируется также решение вопроса предоставления платежных услуг отдельными субъектами хозяйствования: операторы почтовой связи, операторы телекоммуникационной связи, малые платежные учреждения и другие», - отметил эксперт.

Он считает, что главным позитивным изменением для украинцев с принятием законопроекта станет повышение уровня защиты платежных операций и персональных данных клиентов: появится требование о применении усиленной аутентификации пользователей и повысятся требования к минимизации рисков при предоставлении услуг по переводу средств. Усилится также ответственность за незаконные действия с платежными инструментами и средствами доступа к банковским и/или платежным счетам.

Также среди позитивных нововведений Ясько назвал обеспечение прозрачности предоставления платежных услуг и полноты информации относительно условий их предоставления.

Юрист ЮК «ВОЛХВ» Денис Шевчук отмечает, что принятие законопроекта «О платежных услугах» является частью поэтапного выполнения нашей страной обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации с ЕС. Документ направлен на имплементацию положений двух директив, которые регулируют процедуру предоставления платежных услуг на внутреннем рынке ЕС, и предусматривает введение в Украине девяти видов платежных услуг.

«Такими услугами будут, например, услуги по зачислению наличных средств на счета пользователей, а также все услуги, касающиеся открытия, обслуживания и закрытия счетов. Услуги по снятию наличных средств со счетов пользователей, а также все услуги, касающееся открытия, обслуживания и закрытия счетов. Услуги по выполнению платежных операций с собственными средствами пользователя, со счета/на счет и так далее. Кроме того, небанковские финансовые учреждения смогут осуществлять платежные операции. Будут установлены требования к прозрачности предоставления платежных услуг и информации об условиях их предоставления. Еще будут определены требования к порядку получения юридическими лицами, предоставляющими платежные услуги, доступа к счетам пользователей, а также установлены общие принципы функционирования платежных систем в Украине», - рассказал юрист.

По его словам, согласно законопроекту, Нацбанк наделяется полномочиями осуществлять государственное регулирование платежного рынка. Определены и виды счетов, которые могут открываться банковскими и небанковскими учреждениями, предоставляющими платежные услуги, порядок их открытия и особенности функционирования платежных счетов. Устанавливаются требования к защите информации при выполнении платежных операций.

«Таким образом, законопроект приводит правовые нормы, регулирующие платежный рынок в Украине, в соответствие с требованиями времени и развитием как технологий в целом, так и сферы финансовых услуг», - подчеркнул эксперт.

Кроме перечисленных плюсов, юрист назвал и возможные риски нововведений. Так, законопроект, помимо прочего, предусматривает начало процесса внедрения в Украине системы Open banking. Эта модель предполагает свободный доступ к финансовой информации о клиенте, которой владеет банк, для сторонних компаний. Главной целью создания подобной системы заявляется улучшение качества обслуживания клиентов. Например, по запросу компании банк может предоставить информацию о транзакциях, совершаемых клиентом, балансе его счета.

Учитывая, что на сегодняшний день весьма распространенным явлением в Украине является мошенничество с целью кражи средств с банковских счетов клиентов, а также продажа личных данных клиентов сотрудниками банковской сферы и/или правоохранительных органов, то наибольшие опасения касаются безопасности и защиты данных клиентов банков при осуществлении ими обмена такими данными с третьими лицами.

Кроме этого, существует опасность недобросовестных действий и со стороны небанковских структур, которые будут осуществлять деятельность по предоставлению платежных услуг. А сумеет ли НБУ осуществлять эффективный контроль деятельности таких юридических лиц, вызывает сомнения.

«Также нельзя исключать появления полноценного «теневого» рынка платежных услуг с целью сокрытия информации о движении денежных средств, обналичивания незаконных доходов или уклонения от уплаты налогов», - резюмировал Шевчук.

Законопроект «О платежных услугах» готовится ко второму чтению. Различные платежи и переводы средств украинцы вскоре будут осуществлять по новым правилам. Но до этого депутатам следует все же внести в документ правки, которые снизят вероятность рисков.

Нана Черная

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter