Без ошибок и "благодарности" врачу. Как получить электронный больничный

Украина отказывается от бумажных больничных. Их заменят электронные листки нетрудоспособности. Переходный период - до 1 сентября. Как будет работать новая система и сможет ли она отправить в небытие фальшивые "болячки на заказ"?

Диджитализация в Украине добралась до больничных – стартовал переход с бумажных на электронные листки нетрудоспособности. В Минздраве считают, что это упростит получение страховых выплат и позволит сэкономить бюджетные средства. То есть, пациентам больше не придется лишний раз бегать по кабинетам поликлиник и носить «формуляр» больничного на работу. В разы сократится бумажная волокита для медиков. Коррупционные риски (с выдачей фальшивых больничных) будут сведены к минимуму. А страховые выплаты, из-за снятия бюрократических барьеров, ускорятся.

К слову, на начало июня задолженность по выплате больничных достигла, приблизительно, трех миллиардов гривен.

По словам первого заместителя министра социальной политики Евгения Котика, Кабмин принял решение выделить средства для Фонда соцстрахования, и после проведения «всех необходимых бюджетных процедур» они будут перечислены для погашения этой задолженности. В правительстве отмечают, что связана она со вспышкой заболеваемости COVID-19. А запуск электронного больничного, якобы, позволит ускорить выплаты. Правда, осталось за кадром, как именно электронный больничный связан с коронавирусом и почему именно сейчас проект цифровизации данной сферы получил актуальность.

До 1 сентября текущего года будет действовать переходный период, когда «легальными» будут оба варианта. А дальше от «бумажек» нужно будет отказаться.

В Кабмине отмечают, что с конца июня 2021 года пациенты смогут проверить медицинское заключение по поводу своего больничного в соответствующем реестре через портал «Дія». Но как быть тем, кто остался за рамками «цифровизации», не уточнили.

Как все будет работать

Для получения электронного больничного, как и традиционно бумажного, нужно будет обратиться к своему семейному врачу. Он установит диагноз, назначит лечение и дистанционно откроет листок нетрудоспособности в Электронном реестре листков нетрудоспособности. Этот реестр будет формировать и вести Пенсионный фонд (документ подлежит удостоверению при помощи электронной цифровой подписи). Если больничный нужно будет продлить, это будет происходить автоматически – врач «автоматом» оформит в Реестре новый.

Получение электронного больничного не будет влиять на процедуры назначения и объем пособия по временной потере трудоспособности. Размер такой помощи составляет от 50% до 100% среднего дохода застрахованного лица в зависимости от стажа, а размер пособия по беременности и родам - ​​100% среднего дохода.

Отследить всю информацию можно будет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда в личных кабинетах. Работодатель же сможет получить информацию об электронном больничном работникапо номеру документа, дате открытия и закрытия. При этом государство гарантирует конфиденциальность – ни Пенсионный фонд, ни работодатель не будут знать диагноз работника.

Если в медучреждении уже создана техническая возможность формировать медицинские заключения о временной нетрудоспособности (при подтверждении гостестирования), то ему будет запрещено выдавать бумажные больничные. Исключение - если у пациента уже открыт листок нетрудоспособности в бумажной форме, тогда его продолжают до полного закрытия, вне зависимости от того, в каком медучреждении продолжает лечение пациент.

До 1 сентября 2021 года исключительно бумажные листки нетрудоспособности будут выдавать в случае «Беременности и родов», заболевания ВИЧ и при психическом расстройстве.

Если выяснится техническая неточность в медицинском заключении, которое уже внесли в реестр, то врач должен исправить ошибку и сообщить об этом пациенту (или его законному представителю). Техническую неточность или недостоверную информацию в документе может обнаружить и сам пациент. И в таком случае следует попросить врача внести соответствующие изменения. О том, что они внесены, медучреждение должно сообщить пациенту в срок до трех дней.

Также важно помнить, формировать медицинские заключения в Реестре не могут: врачи центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, станций переливания крови, учреждений судебно-медицинской экспертизы, бальнеологических больниц, грязелечебниц, косметологических и курортных поликлиник, лечащие врачи субъектов хозяйствования всех форм собственности при косметологических вмешательствах без медицинских показаний.

«Убьем» коррупцию

Консультант Киевского Центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская считает, что для предпринимателей электронный больничный – прекрасное нововведение. Ведь правильно оформленный документ – это очень важно.

«С бумажным больничным часто бывают проблемы. К примеру, он неправильно оформлен, плохо видна печать врача, неверно указано название фирмы и так далее. Больничный потом приходится оформлять заново. Это тянет за собой всевозможные бюрократические консультации, что затягивает процесс выплат. Причем при проверке больничных Фондом соцстраха, которая возможна в течение семи лет, их могут изъять как недостоверные и считать оплату незаконной. Даже сдать на проверку больничные за такой срок - проблема. С электронным больничным такого не будет. Проверяющий сделает все автоматически. То есть, с точки зрения администрирования, электронный больничный – позитивное новшество», - подчеркнула эксперт.

Что касается антикоррупционной составляющей, то, по ее словам, тут можно сказать только об одном – дата регистрации документа будет фиксированной, больничный нельзя будет выписать задним числом. Александра Томашевская напоминает, что раньше именно этим злоупотребляли – прогуливали недельку-другую, шли к врачу и, за «благодарность», закрывали вопрос. В таком больничном, в основном, были заинтересованы те, кто получает «белую» зарплату, в том числе госслужащие. Вероятно, поэтому в Кабмине говорят, что уменьшения количества липовых больничных поможет сократить потери госбюджета. Частный бизнес, особенно, если он работает в «серой» зоне, решает вопросы с сотрудниками без больничных.

«Но человеческий фактор остается, - говорит Томашевская. – Если захотят открыть больничный день в день, то и тут могут договориться с врачом. Или если я приду к врачу с такой целью и просто пожалуюсь на боли и недомогание, то цели достигну и без «бонуса» медику. Другими словами, если я хочу «заболеть», то «заболею»».

Более того, эксперт обращает внимание, что в интернете – масса сайтов, которые просто торгуют больничными - задним числом, наперед, день в день… И цена вопроса – от 300 гривен.

«Думаю, с приходом электронного больничноготакие «предложения» не исчезнут. Если такой рынок существует, то он приспособится и к электронному больничному», - резюмировала Александра Томашевская.

Юрист частной практики Сергей Царенко напоминает, что переход на электронные больничные – давно ожидаемый процесс, о нем активно говорили еще с 2018 года. Правда, срок введения е-больничных все время переносился, так как не была создана полноценная система регистрации. В феврале текущего года Верховная Рада одобрила постановление об обеспечении функционирования электронного реестра листков нетрудоспособности, в конце марта решение приняли Кабмин, а уже в июне пилотный проект заработал.

«Это - правильный процесс. Украина идет в этой сфере в ногу с мировыми трендами. Бумажная волокита, наконец, уходит в прошлое», - говорит он.

А вот коррупционная составляющая, по мнению эксперта, вряд ли будет уничтожена: «Пока есть спрос на фальшивые больничные, предложения также будут. Начинать с этим злом бороться нужно не с электронных больничных, а с улучшения материального положения медработников. Сейчас они среди бюджетников по оплате труда на ничтожно низком уровне. Иначе ничего не получится».

По словам Сергея Царенко, фальшивые больничные – даже не самое страшное, поскольку они хотя бы не угрожают чьей-то жизни.

«Куда страшнее «левые» санитарные книжки, справки для ГАИ, медосмотры и прочее. И все эти «сделки» проходят безнаказанно», - подчеркнул юрист.

Справится или нет со всеми рисками новая система электронных больничных, узнаем очень скоро – до сентября не так много времени.

Нана Черная

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