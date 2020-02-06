Торговая война: Китай вдвое снижает пошлины на импорт из США

Изменения коснутся товаров, которые с сентября 2019 года облагались пошлиной в размере 10 и 5%. С 14 февраля они будут облагаться по ставкам 5 и 2,5% соответственно.

Пекин принял решение в два раза снизить пошлины на ряд импортируемых из США товаров на общую сумму $75 млрд.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Китая, передает РБК.

«Комитет по таможенным сборам и тарифам при Госсовете КНР решил скорректировать меры по взиманию таможенных пошлин на ряд импортируемых из США товаров на сумму $75 млрд», — говорится в сообщении.

В частности, пошлина на товары, облагаемые с 1 сентября прошлого года по ставке 10%, теперь составит лишь 5%. Еще ряд товаров, пошлина на которые с 1 сентября 2019 года составляла 5%, будут облагаться по ставке 2,5%.

Изменения, как указано в заявлении, вступят в силу с 13:01 по местному времени 14 февраля.

«В дополнение к вышеуказанным корректировкам другие тарифные меры в США и Канаде будут продолжать применяться в соответствии с правилами», — отмечается в сообщении.

Торговая война между США и Китаем продолжается с 2018 года. Она началась, после того как американский президент Дональд Трамп увеличил пошлины на ряд китайских товаров. Пекин ответил зеркально. В Вашингтоне полагали, что китайские производители, пользуясь открытостью американского рынка, ввозят товары в США, подрывая позиции их производителей. Кроме того, американская сторона обвинила китайскую в краже технологий. С тех пор обе неоднократно повышали импортные пошлины на разные товары.

Сейчас Китай и США ведут переговоры о торговой сделке. Однако при их срыве Трамп пообещал существенно повысить тарифы. 13 декабря прошлого года власти США сообщили, что Вашингтону и Пекину удалось заключить соглашение в рамках первой фазы торговой сделки и пошлины на ввозимые в Штаты товары, которые собирались ввести с середины месяца, отменили. Китай ответил тем же.