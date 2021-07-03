Баланс недели: запуск рынка земли, сохранение тарифов на электроэнергию и увеличение налогов

В Украине заработал рынок земли, правительство отложило повышение тарифов на электроэнергию для населения, а парламент одобрил законопроект, увеличивающий налоговую нагрузку на бизнес - таковы основные экономические события уходящей недели.

Главным и, пожалуй, историческим событием уходящей недели стал запуск в стране рынка земли. С 1 июля граждане Украины получили право покупать и продавать сельскохозяйственную землю.

К этому эпохальному решению наша страна шла последние два десятка лет. В 2002 году впервые был введен мораторий, запрещающий продажу земли, который Верховная Рада прежде ежегодно продлевала.

Таким образом, украинцы, получившие в собственность земельные паи на заре независимости Украины, не могли полноценно ими распоряжаться.

На первом этапе реформы, покупать и продавать землю могут только граждане страны, и не более 100 гектаров в одни руки. Со сделки купли-продажи необходимо будет заплатить 6,5 процента налога от стоимости земли.

На данный момент Министерство аграрной политики и продовольствия оценивает гектар сельскохозяйственной земли в 50 тысяч гривен и прогнозирует рост стоимости ежегодно на 7-10 процентов.

«Украинская земля является недооцененной, но есть рыночные факторы, которые влияют на рост цены, а именно: рекордный рост на мировых рынках цен на сельскохозяйственную продукцию», – заявил министр аграрной политики Роман Лещенко.

Он посоветовал селянам не спешить с продажей своего земельного надела.

«Не стоит спешить распоряжаться своей собственностью. Земля является лучшим банковским депозитом, который будет постоянно расти в цене и приносить дополнительный доход от арендной платы – только за прошлый год аренда выросла на 16 процентов по Украине и продолжает расти», – сказал Лещенко.

Через два с половиной года, с 1 января 2024 года, рынок заработает полноценно, а право на покупку сельхозземель получат юридические лица, зарегистрированные в Украине, которые смогут владеть не более 10 тысячами гектаров.

Гражданам России, которая ведет против Украины войну, аннексировала полуостров Крым и оккупировала часть Луганской и Донецкой областей, запрещено покупать украинскую землю.

Вопрос продажи земли остальным иностранцам, согласно действующему закону, будет решаться на общенациональном референдуме.

Тарифная стабильность

Еще одним важным событием уходящей недели стало решение правительства о продлении действия фиксированной цены на электричество для населения в размере 1,68 гривни за кВт-ч на один месяц, до 1 августа.

Прежде ожидалось, что уже с первого июля цены для населения изменятся.

Как заявлял министр энергетики Герман Галущенко, новая модель, которую планировалось ввести с 1 июля, предполагала разделение потребителей по объему потребления: снижение тарифа для тех, кто потребляет менее 100 кВт-ч электроэнергии в месяц, и увеличение тарифа для тех, кто потребляет свыше 100 кВт-ч.

«С 1 июля будет новый механизм, он предусматривает диверсификацию тарифов в зависимости от категории населения… Мы видим, что можем защитить социально уязвимые слои населения. Мы выделяем население, которое потребляет до 100 кВт», - заявлял в середине июня Галущенко.

«Проект постановления предусматривает защиту той категории населения, которое потребляет до 100 кВт-ч в месяц через уменьшение тарифа», - добавил он.

При этом никаких конкретных подробностей, как именно изменятся тарифы, в правительстве не сообщали. Окончательное решение еще не принято.

Эксперты предполагают, что если для первой категории потребителей стоимость электроэнергии не превысит 1,68 грн за кВт-ч, то для второй может увеличиться в 1,5-2 раза.

В Министерстве энергетики необходимость переноса сроков введения новых тарифов объяснили нестабильностью на рынке электроэнергии.

«Ситуация, которая сложилась на рынке электроэнергии в мае-июне, полностью искажает возможность адекватного прогнозирования модели финансово-стабильной работы для участников ПСО», - заявили в ведомстве.

Видимо, в правительстве рассчитывают, что за месяц рынок электроэнергии станет достаточно стабильным для повышения тарифов на электроэнергию для существенной части населения.

Повышение налогов

Тарифы не единственное, что власти намереваются повысить в ближайшее время.

Верховная Рада на уходящей неделе приняла в первом чтении и за основу правительственный законопроект, который, по оценке Министерства финансов, позволит дополнительно собрать с бизнеса около 50 миллиардов гривен.

Документ, в частности, предусматривает индексацию ставок акцизного налога на алкоголь и экологического налога, а также ренты, в том числе, существенное повышение ставки экологического налога за выбросы загрязняющих веществ, повышение ренты на железную руду, а также введение акциза на возобновляемую генерацию.

Кроме этого, будет установлено минимальное налоговое обязательство для торговых операций с собственной сельскохозяйственной продукцией или пользованием сельхозземель, а также уменьшается порог размера земельного участка, продавая урожай с которого нужно уплатить налоги. Сейчас он составляет 2 гектара, а после принятия закона этот «порог» будет снижен до 0,5 гектара.

Также законопроект содержит ряд изменений, касающихся операций с недвижимостью. Например, повышается налог на доход физлиц от продажи в течение года третьего и последующих объектов недвижимости с 5 процентов до 18 процентов.

Предполагаются также изменения в части администрирования налогов и сборов, введение запрета на выезд за границу для руководителей компаний с налоговым долгом и взыскание налоговых долгов в некоторых ситуациях без обращения в суд.

Законодательные новации раскритиковала Европейская Бизнес Ассоциация, отметив, что принятие законопроекта в текущей редакции окажет негативное влияние на весь бизнес в Украине, а изменения налоговых ставок без соблюдения переходного периода нарушает принцип стабильности налогового законодательства.

Первая полная неделя июля обещает быть не менее насыщенной экономическими событиями. Государственная служба статистики обнародует данные об инфляции за июнь, а президент Украины посетит Вильнюс, где пройдет конференция относительно реформ в нашей стране.

На следующей неделе в большинстве южных областей Украины начнется массовая уборка ранних зерновых. В случае благоприятной погоды, страна может рассчитывать на очень достойный урожай и расширение аграрного экспорта.

Игорь Орел

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