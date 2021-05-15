Баланс недели: Украина и Франция заключили соглашения на 1,3 млрд евро, Кабмин создал Бюро экономической безопасности и ввел госрегулирование цен на бензин

Украина и Франция заключили экономические соглашения на 1,3 миллиарда евро, Кабинет министров создал Бюро экономической безопасности, а также ввел госрегулирование цен на бензин и дизельное топливо - таковы ключевые экономические события уходящей недели.

На уходящей неделе, спустя месяц после официального визита президента Украины Владимира Зеленского во Францию, в Киев прибыла ответная делегация во главе с министром экономики, финансов и восстановления Французской Республики Бруно Ле Мэром.

Итогом визита стало подписание четырех стратегических соглашений на 1,3 миллиарда евро.

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, было подписано соглашение на поставку 130 электровозов французского концерна Alstom для «Укрзализныци» на сумму до 900 млн евро.

Второе соглашение касается поставок 370 спасательных машин для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на сумму до 300 млн евро, третье – реконструкции сетей водоснабжения в Киеве на сумму до 70 млн евро. Это, как ожидается, поможет улучшить качество питьевой воды для 25 процентов жителей столицы.

Четвертое соглашение – это поддержка финансирования проекта по улучшению снабжения питьевой водой в Луганской области на сумму 70 млн евро, что позволит получить доступ к качественной питьевой воде жителям 20 населенных пунктов региона.

Глава правительства Украины подчеркнул, что все проекты предполагают локализацию производства на украинских предприятиях от 30 процентов и более, что будет способствовать созданию тысяч новых рабочих мест.

Брюно Ле Мэр отметил, что цель его визита - расширение экономического сотрудничества между странами, а также заверил, что французская сторона полностью понимает желание украинского руководства о локализации французскими компаниями части производства в Украине.

Он также сообщил, что Франция хочет укрепить связи с нашей страной в следующих секторах: коммунальная сфера, энергетика, инфраструктура и транспорт, здравоохранение и сельское хозяйство.

Конец «маскам-шоу»

Важным событием уходящей недели стало решение правительства о создании Бюро экономической безопасности, которое получит статус центрального органа исполнительной власти и будет заниматься преступлениями в экономической сфере.

«Это один из финальных шагов на пути ликвидации налоговой милиции. Это окончание времен силового давления на бизнес. Это - окончательный конец «маскам-шоу», это - аналитический подход к расследованию финансово-экономических преступлений», - прокомментировал принятие постановления премьер-министр Шмыгаль, добавив, что создание БЭБ – «новая страница в отношениях государства и бизнеса».

В результате создания Бюро должны произойти разделение сервисной и правоохранительной функций Налоговой службы, ликвидация налоговой милиции, оптимизация структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере финансов, устранение дублирования их функций.

Также в СБУ должен быть ликвидирован Департамент контрразведывательной защиты экономики Украины.

Бюро будет подотчетно как президенту, так и Верховной Раде, а правительство будет координировать его деятельность.

Ожидается, что БЭБ заработает осенью 2021 года, к этому времени должен быть выбран глава ведомства и сформирован штат сотрудников, который не будет превышать 4000 человек.

Повышение налогов

Также на уходящей неделе правительство одобрило законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, что, по оценке Министерства финансов, позволит увеличить поступления в госбюджет на 60 миллиардов гривен.

Документом предлагается повысить ставки отдельных налогов, в частности, платы за использование воды и лесов, экологического налога, рентных платежей и акциза на алкоголь.

Законопроект также предусматривает борьбу с уклонением от уплаты рентных платежей по добыче полезных ископаемых и акцизов на табачные изделия. Еще предлагается разрешить налоговые проверки при наличии доказательств незаконного оборота топлива.

Документ предлагает ввести минимальный налог с 1 гектара товарной с/х земли в размере 4,5 процента от стоимости земли. Также планируется ограничить возмещение НДС для посредников по продаже потребительских товаров.

Законопроектом предусматривается ряд мер, направленных на упрощение взыскания задолженности по уплате налогов, а также введение налогообложения земельных участков, которые используются без надлежащего оформления.

Ввиду того, что законопроект в основном направлен на повышение налогов для крупного бизнеса, в экспертной среде его уже окрестили «антиолигархическим законом», что существенно снижает шансы его принятия в парламенте, как минимум, в том виде, в котором его одобрило правительство.

Госрегулирование цен на бензин

На уходящей неделе продолжился рост цен на бензин и дизельное топливо в украинских сетях АЗС на 0,2 - 1,2 гривни за литр.

Так, на ОККО и WOG стоимость бензина А-95 практически достигла 32 гривен за литр, а дизеля – 30 гривен за литр, а в сети SOCAR бензин подорожал до 32,3 гривни за литр.

Как отмечают эксперты, основная причина роста стоимости топлива в стране – увеличение мировых цен на нефть и нефтепродукты. С начала апреля мировые цены на нефть выросли с 62 долларов за баррель до 69 долларов, немного снизившись только к середине мая.

Учитывая это, а также нестабильную ситуацию с импортом светлых нефтепродуктов из Беларуси и РФ, сначала Антимонопольный комитет предостерег операторов рынка от необоснованного повышения цен, а затем в дело вступил Кабинет министров.

Так, 12 мая вступило в действие постановление правительства, которым бензины марок А-92 и А-95, а также дизтопливо были внесены в перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость наравне с гречкой, молоком, макаронами и защитными масками. Кроме этого, правительство обязало сети АЗС предупреждать о повышении цен на бензин и дизтопливо на 1 процент и выше за 20 дней.

Данное решение сразу же вызвало критику со стороны экспертов рынка, так как, помимо прочего, благодаря этому постановлению усиливаются позиции теневых АЗС, которым, в отличие от официальных игроков рынка, не нужно подавать свои декларации.

Однако, правительство на этом не остановилось - 14 мая ввело госрегулирование цен на бензин и дизельное топливо на период карантина. Согласно решению Кабмина, устанавливаются уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 гривен за литр и бензина – не выше 5 гривен за литр.

Осуществлять расчеты средней цены и предоставлять их Минэкономики будет Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины». Информация о средних ценах на бензин и дизельное топливо должна быть обнародована до 5 числа каждого месяца.

Согласно расчетам, средняя цена дизельного топлива на май с учетом предельной наценки должна составлять 27,89 гривни за литр, бензинов - 30,22 гривни за литр.

Как отметили в Нефтегазовой ассоциации Украины, госрегулирование цен на нефтепродукты создает риски того, что операторы рынка будут вынуждены остановить или существенно сократить розничную торговлю, или перейти в теневую сферу, что повлечет наступление острого дефицита нефтепродуктов на легальных АЗС.

Следующая неделя обещает быть не менее насыщенной экономическими событиями. Верховная Рада соберется на пленарные заседания, а президент представит новые возможности приложения «Дія» в рамках форума «Украина 30. Цифровизация».

Госстат планирует обнародовать данные об объеме розничной торговли за четыре месяца 2021 года и информацию о демографической ситуации в стране.

Третья неделя мая, наконец-то, порадует украинцев настоящим теплом, которое будет сопровождаться весенними ливнями.

Игорь Орел

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter