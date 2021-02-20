Баланс недели: Кабмин продлил карантин, миссия МВФ завершилась безрезультатно, а «Нафтогаз» объявил о планах инвестировать миллиарды в газодобычу

Кабинет министров продлил карантин до 30 апреля, работа миссии МВФ по пересмотру кредитного соглашения с Украиной завершилась безрезультатно, а госхолдинг «Нафтогаз Украины» объявил о планах инвестировать миллиарды долларов в увеличение газодобычи - таковы ключевые экономические новости уходящей недели.

Кабинет министров на уходящей неделе принял уже ставшее привычным, но от этого не менее важным решение о продлении карантина, на этот раз - до 30 апреля 2021 года. И хотя коронавирусная статистика в последнее время куда более обнадеживающая, чем в конце 2020 года, но даже в таких условиях карантин является безальтернативным форматом жизни украинцев в ближайшие месяцы.

Кроме этого, правительство решило с 24 февраля вернуться к модели адаптивного карантина. В частности, он предусматривает установление в стране или в отдельных регионах «зеленого», «желтого», «оранжевого» или «красного» уровня эпидемической опасности распространения COVID-19. Пока наша страна находится в «оранжевой» зоне, но с 24 февраля при отступлении пандемии может перейти в «желтую».

Министр здравоохранения Максим Степанов подчеркнул, что «зеленый» уровень является тем показателем, которого нужно достичь, чтобы начать говорить о пересмотре или отмене карантина.

«Он может быть достигнут при условии, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов Украины не будет превышать 50 процентов эпидемического порога, установленного для соответствующего региона, а коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 методом ПЦР и определение антигена - менее пяти», - сообщил министр.

Бизнес уже отреагировал на решение Кабмина и призвал чиновников разрешить торговать в магазинах электротоварами, которые предназначены для уборки или дезинфекции помещений. Также бизнес настаивает на возможности проведения массовых мероприятий в помещениях выставочных центров с соблюдением санитарных норм.

Уже традиционно предприниматели потребовали от властей уточнения запрета деятельности бизнеса, который обслуживает посетителей без средств индивидуальной защиты. По их мнению, размытость табу может привести к коррупционным злоупотреблениям проверяющих органов.

Без договоренностей, но с надеждой

На уходящей неделе в Украине завершила работу миссия Международного валютного фонда по пересмотру кредитной программы stand-by на 5 миллиардов долларов, первый транш по которой в размере 2,1 миллиарда Украина получила еще в начале лета прошлого года.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман признал, что миссия завершилась без конкретных результатов.

«Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии будут продолжаться», - сообщил он.

Люнгман отметил, что переговоры фокусировались на усилении управления Нацбанка, улучшении законодательного и регулятивного основания банковского надзора и финансового оздоровления, уменьшении фискального дефицита в среднесрочной перспективе, реформах в энергетике, а также законодательных инициативах по восстановлению и усилению антикоррупционной инфраструктуры и судопроизводства.

Что нужно сделать нашей стране, чтобы получить второй транш кредита МВФ, озвучили страны «Большой семерки» (Великобритания, США, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония). Посольства этих государств в Украине, в частности, призвали украинские власти заняться реформированием Высшего совета правосудия, а также продолжить реформы в энергетике.

И хотя премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что диалог с МВФ будет продолжен и успех не за горами, политики и эксперты уже заговорили об осложнении жизни Украины без нового транша.

«Мы убеждены, что нам пройти 2021 год без очередного транша МВФ будет намного труднее, но ни в коем случае это не будет катастрофой», - заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев

По его словам, государство сможет и без транша выполнить все бюджетные обязательства и обеспечить финансовую и валютную стабильность.

Более пессимистически настроено экспертное сообщество, которое прогнозируют, что в конце февраля гривня может ослабнуть до 28 гривен 20 копеек за доллар, а запланированное на сентябрь погашение Украиной 2 миллиардов долларов долга станет затруднительным без получения финансирования от МВФ.

Громадье планов

На уходящей неделе крупнейшая государственная нефтегазовая компания НАК «Нафтогаз Украины» представила бизнес-стратегию развития до 2025 года, главной изюминкой которой стали планы по масштабным инвестициям в добычу газа.

По словам главного исполнительного директора «Нафтогаза» Отто Ватерландера, компания планирует инвестировать миллиарды долларов в газодобычу в течение ближайших десяти лет.

«В течение следующих пяти лет наш бизнес-план предусматривает, что в добычу мы инвестируем более семи миллиардов долларов, и также мы ожидаем, что после этого, в следующие пять лет мы удвоим эту сумму», - заявил он.

Также топ-менеджер «Нафтогаза» отметил, что компания с каждым годом в течение ближайших десяти лет будет наращивать инвестиции в новые месторождения и сокращать в уже разведанные.

Кроме этого, стратегия предусматривает привлечение соинвесторов в добычу газа в Украине, что уже было реализовано на уходящей неделе. В частности, в понедельник «Нафтогаз» и румынская энергетическая компания OMV Petrom заключили меморандум о сотрудничестве в области разведки и добычи газа в Украине.

Компании будут сотрудничать в разработке перспективных нефтегазовых участков в украинской части акватории Черного моря. Не лишним будет напомнить, что в ноябре 2020 года «Нафтогаз» получил от правительства право добывать газ на шельфе Черного моря, где сосредоточены значительные запасы голубого топлива.

Еще на уходящей неделе глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что НАК хочет занять не менее 30 процентов рынка поставок газа населению, тогда как сейчас доля компании составляет около 10 процентов.

По его словам, компания планирует выйти на рынки электроэнергии и теплоснабжения, вернуть себе позицию крупнейшего игрока на оптовом рынке природного газа, а до 2025 года выйти на публичное размещение акций.

И пока топ-менеджмент «Нафтогаза» строит масштабные планы, и.о. министра энергетики Юрий Витренко сообщил, что проверка госкомпании выявила нарушения и связанные с этим потери госбюджета на десятки миллиардов гривен.

«Должны быть приняты решения, в частности, кадровые, по итогам уже проведенной проверки «Нафтогаза». Потому, что эта проверка выявила нарушения и потери государственного бюджета на десятки миллиардов гривен, около 75 миллиардов гривен обнаружено убытков только для госбюджета», - заявил Витренко.

По его словам, «Нафтогаз Украины» пока не выполняет национальную задачу по увеличению добычи газа.

Последняя зимняя неделя обещает порадовать украинцев долгожданным потеплением, которое, ко всему прочему, еще и позволит снизить нагрузку на украинскую энергосистему, сталкивающуюся в последнее время с дефицитом мощностей. До долгожданной весны остались считанные дни!

Павел Степанец

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