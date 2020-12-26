Баланс недели: миссия МВФ приступила к работе, Кабмин назначил руководителя Минэнерго, а «Нафтогаз» повысил цену газа для тепловиков

Миссия МВФ начала работу по пересмотру кредитного соглашения с Украиной, Кабмин назначил Юрия Витренко и.о. министра энергетики, а «Нафтогаз» повысил цены на газ для теплокоммунэнерго - таковы ключевые экономические новости уходящей недели.

Предпоследняя неделя года оказалась наполненной важными для украинской экономики и бизнеса событиями. Так, начала работу миссия ключевого кредитора нашей страны - Международного валютного фонда - по пересмотру кредитного соглашения с Украиной на 5 миллиардов долларов.

После полученного в июне первого транша в размере 2,1 миллиарда долларов Украина оставалась на «голодном кредитном пайке». Но принятый госбюджет на 2021 год и заверения украинских властей в приверженности антикоррупционной и судебной реформам, похоже, позволят государству получить финансовую поддержку Фонда.

В частности, оптимистично смотрит на перспективы нашей страны заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован.

«Могу сказать, что все запланированные встречи, как на высшем уровне, так и на экспертном уровне, за три дня были проведены и прошли хорошо», - сообщил он.

Президент Украины Владимир Зеленский даже назвал ориентировочные сроки получения второго транша кредита – начало 2021 года. Более того, в разговоре с президентом другого крупного финансового партнера Украины - Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо глава нашего государства отметил, что на данный момент, даже без нового транша МВФ, украинская банковская система работает стабильно, а бюджет выполняется.

Впрочем, динамика курса гривни на уходящей неделе говорит о том, что очередной транш МВФ в нынешних условиях выглядит, как минимум, не лишним. Если на понедельник Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 27,82 гривни, то уже к четвергу украинская валюта потеряла 64 копейки.

Подливает масло в огонь и тот факт, что НБУ уже прогнозирует риск недовыполнения бюджета на 2021 год в части поступления доходов. В Нацбанке подчеркнули, что способность правительства профинансировать госказну напрямую зависит от доступа к займам на внешних рынках, а он, в свою очередь, зависит от сотрудничества с Фондом.

Если правительство все еще ищет возможности для скорейшего получения кредита МВФ, то с привлечением денег на инфраструктурные проекты ситуация более благоприятная. Так, на уходящей неделе ЕБРР сообщил, что выделит 450 миллионов евро «Укравтодору» на реконструкцию автодороги Киев - Одесса и строительство объездной вокруг Львова. Кроме этого, Европейский инвестиционный банк утвердил выделение 270 миллионов евро на развитие международного аэропорта «Борисполь».

В любом случае, доступ к международным кредитам крайне важен для находящейся в состоянии кризиса национальной экономики. Согласно опубликованным на уходящей неделе данным Госстата, экономика страны по итогам третьего квартала сократилась на 3,5 процента в годовом выражении, а промпроизводство в ноябре снизилось на 0,3 процента.

Новый глава Минэнерго

На уходящей неделе существенные кадровые изменения пережило стратегическое для государства Министерство энергетики. Кабмин на внеочередном заседании в понедельник назначил бывшего топ-менеджера национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко временно исполняющим обязанности министра энергетики.

Назначение произошло после провала правительства в Верховной Раде на прошлой неделе, когда предлагавшегося на пост министра Витренко поддержали только 186 народных депутатов. Между тем, на уходящей неделе спикер парламента Дмитрий Разумков непрозрачно намекнул, что назначение Витренко полноценным министром в будущем может быть под вопросом.

Первые дни Витренко на посту и.о. министра ознаменовались погашениями энергетиками долгов. В частности, ведомство выплатило 32 миллиарда гривен компенсации «Нафтогазу» за поставки импортированного топлива населению в течение 2015-2019 годов в рамках спецобязательства ниже рыночной стоимости, тем самым завершив долговые расчеты между правительством, «Нафтогазом» и крупнейшей нефтедобывающей компанией «Укрнафтой».

Кроме этого, «Укрнафта» перечислила в специальный фонд государственного бюджета 28,9 миллиарда гривен, полностью погасив налоговый долг перед государством.

Прошлое место работы нового руководителя Минэнерго на уходящей неделе напомнило о себе не только решением проблемы долгов, но и старой историей о зарплатах топ-менеджеров «Нафтогаза». Так, Кабмин утвердил финансовый план НАК на 2020 год, которым предусматривается увеличение зарплатного фонда в два раза.

«Необходимо пересмотреть финансовый план в части фонда оплаты труда. Его предлагается увеличить в два раза и затраты на оплату труда одного сотрудника: на 56 процентов - для членов правления, на 75 процентов - для сотрудников», - отметил министр финансов Сергей Марченко на заседании правительства.

Дорожающий газ

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в декабре установила оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на уровне 6,013 гривни за кубический метр, что на 13,5 процента выше, чем стоимость газа для теплокоммунэнерго в ноябре.

Тепловики во многих регионах и без такого рождественского подарка «Нафтогаза» имеют колоссальные долги перед госкомпанией, но в нынешней ситуации падения доходов украинских семей повышение газовых тарифов создает угрозу еще большего обострения долговых проблем.

Реакция Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, не заставила себя долго ждать. На волне решения «Нафтогаза» комиссия в четверг повысила тарифы на производство тепла для населения, бюджетных и религиозных организаций на 2021 год для 23 теплоэлектроцентралей. Согласно этому решению, тариф на производство тепла подорожает на 5,5-50 процентов в зависимости от теплоцентрали.

Впрочем, были на уходящей неделе и позитивные новости от украинского газового сектора. Компания «Нафтогаз» сообщила об открытии нового газоконденсатного месторождения в Полтавской области с перспективными запасами на уровне 2 млрд кубометров.

Стоит напомнить, что в начале декабря Кабинет министров разрешил «Нафтогазу» получить право на освоение Юзовской нефтегазоносной площади – крупнейшего месторождения сланцевого газа в стране, ресурсы которого оцениваются практически в 3 триллиона кубометров топлива с базовым сценарием ежегодной добычи на уровне около 10 миллиардов кубометров. А несколькими неделями ранее правительство передало энергохолдингу право на разведку и добычу нефти и газа на украинской части шельфа Черного моря, прогнозные ресурсы газа которого составляют 1-2 триллиона кубометров.

Все это говорит о том, что «Нафтогаз» может превратиться в крупную региональную газодобывающую компанию, что позволит нашей стране увеличить шансы на достижение энергетической независимости. Эти шаги также обещают в будущем создание новых рабочих мест и удешевление газа для украинских потребителей.

Следующая неделя – новогодняя, а значит, наконец-то, можно будет перевернуть последнюю страницу календаря драматического 2020 года и помечтать о том, чтобы 2021 год стал годом восстановления национальной экономики и роста благосостояния граждан.

Павел Степанец

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