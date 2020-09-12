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Баланс недели: Кабмин одобрил план развития экономики, Нацбанк установил ориентир инфляции, а «Нафтогаз» представил новые тарифные предложения

Павел Степанец
07:30, 12 сентября 2020
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Правительство одобрило план приоритетных действий по развитию экономики на последние четыре месяца года, Нацбанк сохранил на следующий год нынешний ориентир инфляции в пять процентов, а «Нафтогаз» представил новые тарифные предложения для населения.

На дворе сентябрь, а Кабмин только на уходящей неделе утвердил план своих приоритетных действий на этот год, фактически – на оставшиеся три с половиной месяца. Впрочем, лучше поздно, чем никогда.

Что касается самого плана, то, как сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, его ключевые инициативы направлены на развитие национальной экономики.

«Работа с Европейским Союзом над промышленным безвизом, над обновлением Соглашения об ассоциации, наработка законопроекта о свободной экономической зоне для IT-отрасли, продолжение на шесть месяцев после завершения карантина моратория на госконтроль и проверки бизнеса, поддержка экспорта путем обновления соответствующего агентства, создание фонда развития сельских территорий, внедрение нулевой декларации или амнистия капиталов», - перечислил основные шаги глава правительства.

Кабмин одобрил план развития экономики / Фото УНИАН

План также предусматривает завершение ликвидации Государственной фискальной службы и Государственной архитектурно-строительной инспекции, разработку законопроекта о накопительной пенсионной системе, завершение реформы таможни и ряд других инициатив.

Насколько будет выполнен данный план, состоящий из почти 700 пунктов, - большой вопрос, но, в любом случае, теперь есть документ, относительно реализации которого можно спрашивать с правительства.

На уходящей неделе правительство также приступило к созданию стратегического документа - Национальной экономической стратегии-2030.

По словам министра развития экономики, сельского хозяйства и торговли Игоря Петрашко, стратегия будет предусматривать отход от модели развития, основанной на использовании природных ресурсов и дешевой рабочей силы.

«Вместо этого мы должны построить инновационную модель, приоритетами которой являются развитие и торговля продукцией с более высокой добавленной стоимостью, высокий технологический уровень производства, квалифицированная высокооплачиваемая рабочая сила, экономия энергии и других видов природных ресурсов и новаторский стиль управления», - отметил Петрашко.

Министр также заявил, что заложенные в стратегии инициативы будут выделены в государственные целевые программы и начнут реализовываться уже со следующего года.

Больше кредитов и умеренная инфляция

Нацбанк сохранил на следующий год нынешний ориентир инфляции в 5% / Фото УНИАН

На уходящей неделе Совет Национального банка одобрил Основные принципы денежно-кредитной политики на 2021 год, сохранив ориентир инфляции на нынешнем уровне оценки в пять процентов с диапазоном отклонения в один процентный пункт.

Пока же инфляция находится за рамками установленного Нацбанком диапазона. Госстат сообщил, что потребительская инфляция в Украине в августе 2020 года в годовом выражении составила 2,5 процента, ускорившись с 2,4 процента в июле.

Хотя Национальный банк и прогнозирует вхождение инфляции в целевой диапазон до конца года в связи с постепенным восстановлением мировой экономики и ростом цен на энергоресурсы, но пока неизвестно, как все будет на практике.

Принципы денежно-кредитной политики на 2021 год предусматривают увеличение банковского кредитования. Глава НБУ Кирилл Шевченко подчеркнул, что наряду с поддерживанием умеренного роста цен данный принцип - одно из ключевых направлений политики регулятора на следующий год.

«Национальный банк ставит перед собой амбициозную задачу: не только поддерживать умеренные темпы роста цен, но и оживить банковское кредитование, способствовать удешевлению и удлинению срочности финансовых ресурсов для развития реального сектора экономики», - сказал он.

В НБУ сообщили, что особое внимание будет уделено взаимодействию регулятора с правительством в части снижения кредитных рисков банковской системы и структурной перестройки экономики.

Что касается курса гривни, то глава Совета НБУ Богдан Данилишин сообщил, что регулятор продолжит соблюдать режим плавающего курсообразования, и особую роль в этом продолжат играть валютные интервенции.

«Действенность соблюдения стратегии валютных интервенций подтверждается на практике, и это прекрасно продемонстрировал Национальный банк в своей текущей деятельности», - сказал он.

Придает оптимизма относительно перспектив гривни статистика. По данным Нацбанка, международные резервы Украины в августе выросли еще на один процент и составили 29,05 миллиарда долларов.

В начале сентября Украина выплатила по внешним долгам порядка двух миллиардов долларов, что, очевидно, будет отражено в следующем отчете центробанка о состоянии валютных резервов.

А украинцы, причем в условиях ограниченных возможностей для зарубежных поездок, уже девятый месяц кряду продолжают продавать гораздо больше валюты, чем покупать. Согласно данным центробанка, украинцы в августе продали через банковскую систему 1,448 миллиарда долларов, или на 151 миллион долларов больше, чем купили.

Новые цены на газ для населения

«Нафтогаз» представил новые тарифные расценки / Фото УНИАН

На уходящей неделе энергетики напомнили населению о том, что теперь оно живет в новых рыночных условиях. Госкомпания «Нафтогаз Украины» предложила новые тарифные планы на закупку газа - «Месячный» и «Годовой».

По условиям «Месячного» тарифа, цена газа меняется ежемесячно в зависимости от колебаний цены на рынке, а оплата за потребленный газ осуществляется в следующем месяце после поставки.

Стоит отметить, что «Нафтогаз» в рамках тарифа «Месячный» установил цену на газ для населения в сентябре на уровне 4,7 гривни за кубический метр, что на 45,2% выше, чем месяцем ранее.

По условиям «Годового» тарифа, цена и расчетный объем потребления газа фиксируется при заключении договора. Потребитель ежемесячно платит фиксированную сумму за газ в течение года, а в случае, если использует меньше запланированного объема, в конце года сэкономленная сумма вернется на его счет.

В целом же, в сентябре газопоставляющие компании предлагают населению покупать газ по цене от 4,4 до 7 гривен за кубический метр.

Кстати, по данным Минэнерго, в этом году наша страна войдет в отопительный сезон с рекордными запасами газа в хранилищах – на уровне 26 миллиардов кубометров, что придает уверенности в безопасности поставок энергоресурсов в зимний период.

Также на уходящей неделе «Нафтогаз» представил правительству стратегические направления по наращиванию добычи газа. В частности, были презентованы перспективы освоения глубоких горизонтов, залежей нетрадиционного газа в плотных породах и на Черноморском шельфе.

Глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев подчеркнул, что для существенного увеличения объемов добычи нужна поддержка государства.

«В Украине есть перспективы для перехода от стагнации к росту добычи. Но новые направления и проекты, которые могут обеспечить такой результат, несут в себе значительные риски, требуют значительных инвестиций, новых технологий и экспертизы. Мы, как компания, которая защищает интересы Украины, готовы брать на себя ответственность, но успешная реализация требует активной позиции со стороны государства, нашей совместной работы», - сказал он.

Хотя премьер Шмыгаль и подтвердил поддержку государством планов «Нафтогаза», но ресурсоемкость и сложность процессов освоения новых месторождений поднимает вопрос о том, насколько быстро Украина сможет приступить к реализации заявленных целей.

На следующей неделе к сессионной работе вернется Верховная Рада. Депутаты начнут процесс принятия госбюджета на следующий год, так как уже на 15 сентября Шмыгаль анонсировал внесение в парламент проекта главной финансовой сметы страны. Еще на следующей неделе Госстат обнародует предварительные данные по ВВП страны во втором квартале, которые, скорее всего, вряд ли порадуют украинцев.

Павел Степанец

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