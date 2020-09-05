Баланс недели: Украина выплатила 2 миллиарда долларов по внешним долгам, гривня потеряла позиции, а Нацбанк сохранил учетную ставку

Министерство финансов погасило вторую серию облигаций внешнего государственного займа на общую сумму более 2 миллиардов долларов, гривня продолжила снижение, а Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 6 процентов - таковы основные экономические новости уходящей недели.

Первая неделя осени принесла ряд важных экономических событий, которые в дальнейшем будут формировать экономический курс страны. Одним из них стало решение Национального банка Украины сохранить учетную ставку на уровне 6 процентов - уже второй раз подряд.

В НБУ сообщили, что ключевым риском для макрофинансовой стабильности страны, как и раньше, является углубление пандемии коронавируса и усиление карантинных мероприятий.

Отмечается, что увеличение уровня заболеваемости коронавирусом в Украине на протяжении последних месяцев не повлияло на темпы восстановления экономической активности. Впрочем, новая волна COVID-19 может сдержать потребительский спрос и затормозить оживление в секторах, ориентированных на внутренний рынок, прежде всего, в секторе услуг.

Поэтому, учитывая устойчивый тренд восстановления потребительского спроса и указанные риски, правление Национального банка решило сохранить учетную ставку на прежнем уровне.

«Удержание ключевой ставки на уровне ниже нейтрального свидетельствует о стимулирующем характере монетарной политики и оставляет пространство для дальнейшего снижения процентных ставок в экономике», - сказал глава НБУ Кирилл Шевченко в ходе брифинга в четверг.

Отмечается, что предыдущие снижения учетной ставки продолжают отображаться на динамике рыночных ставок. Так, стоимость государственных привлечений в национальной валюте и ставки по гривневым депозитам уже находятся на рекордно низких уровнях, также продолжается удешевление кредитных ресурсов.

Согласно материалам НБУ, дальнейшая монетарная политика Национального банка будет зависеть, прежде всего, от развития ситуации с распространением COVID-19. Также основным предположением, которое правление принимает во внимание, остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.

В НБУ подчеркнули, что сотрудничество с Фондом важно не только с точки зрения финансирования дефицита государственного бюджета, но и поддержки со стороны других международных партнеров и инвесторов. Средства от них будут направлены как на финансирование противоэпидемических мероприятий, так и на инфраструктурные проекты, которые оживят все еще слабую инвестиционную активность.

Нацбанк превращает 25 копеек в раритет

Также на уходящей неделе в НБУ заявили, что монеты номиналом 25 копеек и все банкноты гривни, введенные в обращение до 2003 года, с 1 октября 2020 года перестают быть средством платежа при осуществлении расчетов наличными деньгами.

Согласно сообщению Нацбанка, указанные монеты и банкноты будут изъяты из обращения с 1 октября 2020 года, а также Нацбанк будет активно выводить из обращения бумажные банкноты 1 и 2 гривни и монеты номиналом 1 гривня образца 1996 года, заменяя их на соответствующие монеты образца 2018 года.

«Мы продолжаем наводить порядок в наличном обращении и приводить его к мировым стандартам. Главная цель наших решений - упростить наличные расчеты и повысить их удобство для пользователей. Также мы заботимся об экономической целесообразности и повышении качества наличных в обращении», - сообщил заместитель главы правления Нацбанка Алексей Шабан.

По его словам, эти решения являются продолжением многолетней работы регулятора по оптимизации наличного обращения.

«Банкнотно-монетный ряд гривни сократится с 17 номиналов до 12. Всего в нем останется 6 номиналов монет и 6 номиналов банкнот, что соответствует международной практике. Он станет упорядоченным и удобным», - отметил он.

Падение гривны

Первая рабочая неделя осени также запомнится украинцам снижением курса национальной валюты. С 28 августа по 4 сентября НБУ опустил официальный курс с 27,46 до 27,69 гривни за доллар. За этот же период курс на межбанковском валютном рынке упал с 27,5 до 27,7 гривни за доллар.

Стоимость покупки доллара в киевских обменниках в пятницу выросла до 27,8 гривни, тогда как 28 августа можно было купить доллар за 27,6 гривни.

При этом, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко отметил, что текущее снижение гривни не является катастрофическим и соответствует прогнозам правительства.

«Мы же даже скорректировали макропрогноз, потому что мы видим ситуацию - 27,8 гривни, кажется, на этот год и на следующий год так же, по памяти, цифры такие же», - сказал Петрашко.

В то же время, эксперты прогнозируют постепенную девальвацию в пределах от 27 до 30 гривень за доллар.

Аналитики группы ICU осенью ожидают незначительную девальвацию и уход курса в диапазон 29-30 гривень за доллар к концу года.

По словам главы департамента макроэкономических исследований группы ICU Сергея Николайчука, такие ожидания связаны с началом нового бизнес-сезона и прогнозируемым всплеском потребительского импорта в ближайшее время.

Тогда как в инвесткомпании Eavex Capital прогнозируют, что коридор по курсу американской валюты на осень составит от 27,1 до 28,4 гривни за доллар, учитывая положительный тренд по текущему счету платежного баланса Украины, а именно - рекордный профицит в 4,3 миллиарда долларов за второй квартал.

Украина платит по долгам

На уходящей неделе Министерство финансов Украины погасило вторую серию облигаций внешнего государственного займа, выпущенных в ходе реструктуризации в 2015 году.

Общая сумма платежа составила более 2 миллиардов долларов, в том числе, 1,69 миллиардов долларов погашения еврооблигаций и 400 миллионов долларов процентных платежей по еврооблигациям со сроком погашения в 2020-2027 годах.

«К концу года остаток валютных платежей по государственному долгу составляет около 1,6 миллиардов долларов», - отметили в Минфине.

В министерстве также напомнили, что выпуск еврооблигаций с погашением в 2020 году общей номинальной стоимостью 1,78 миллиардов долларов был осуществлен в 2015-2016 годах с процентной ставкой 7,75 процентов в год. В 2017 году в рамках первой в истории активной операции по управлению государственным долгом Минфин выкупил 420 миллионов долларов еврооблигаций.

В августе 2020 года Минфин осуществил доразмещение еврооблигаций с погашением в 2020 году на сумму 330 миллиардов долларов, которые в полном объеме были использованы для завершения расчетов по выкупу на открытом рынке государственных деривативов (ВВП-варрантов), проведение которого стало возможным благодаря изменениям, внесенным в закон о государственном бюджете Украины в апреле 2020 года.

Стоит отметить, что согласно прогнозу Международного валютного фонда, государственный и гарантированный государством долг Украины в 2020 году вырастет до 65,4 процентов ВВП с 50,4 процентов ВВП в 2019 году.

По оценке МВФ, дефицит государственного бюджета Украины в 2020 году составит 7,7 процентов ВВП, в 2021 году – 5,3 процентов, а золотовалютные резервы Украины по итогу 2020 года составят 19,3 миллиардов долларов, что на 6 миллиардов в долларов меньше, чем было в конце 2019 года.

Продуктивная Рада

На уходящей неделе парламент поддержал ряд законопроектов, которые должны поддержать экономику в условиях кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции.

Так, Верховная Рада приняла за основу законопроект, который предусматривает налоговые льготы для крупных инвесторов.

Законопроект предлагает с 1 января 2021 года до 1 января 2035 года (но не более срока и объема предоставления государственной поддержки, определенных в специальном инвестиционном договоре) освободить от уплаты налога на добавленную стоимость операции по ввозу на таможенную территорию Украины оборудования для реализации крупного инвестиционного проекта.

Также парламент принял закон о государственных гарантиях на портфельной основе по кредитам перед банками. Документ предусматривает предоставление в 2020 году государственных гарантий по кредитам для микро-, малого и среднего бизнеса в объеме до 5 миллиардов гривень на портфельной основе. Такие гарантии будут предоставляться по решению Кабинета министров, согласованному с Бюджетным комитетом Верховной Рады.

Также закон предоставляет Министерству финансов право осуществлять по решению Кабмина выпуски облигаций внутреннего государственного займа сверх объемов, установленных приложением к закону о госбюджете.

Кроме этого, Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о создании Бюро экономической безопасности, которое будет осуществлять мероприятия по предотвращению, выявлению, пресечению, расследованию и раскрытию преступлений в финансовой сфере. Ожидается, что принятие закона позволит избавить бизнес от давления со стороны различных правоохранительных органов, таких как Нацполиция, СБУ, Налоговая полиция, прокуратура.

Следующая неделя обещает быть не менее насыщенной событиями. Несмотря на отсутствие заседаний парламента, правительство продолжит принимать необходимые для государства экономические решения с целью преодоления кризиса, вызванного пандемией, а Государственная служба статистики обнародует данные о динамике потребительских цен.

Игорь Орел