Баланс недели: Украина передала порт «Ольвия» в концессию, Кабмин вновь сменил главу таможни, а Минэкономики снизило прогноз урожая

Уходящая неделя ознаменовалась важным для транспортного комплекса страны событием. Украина передала специализированный николаевский морской порт «Ольвия» в концессию компании из Катара QTerminals.

О проведении конкурса по передаче порта в концессию Министерство инфраструктуры объявило еще в сентябре прошлого года. В январе 2020 года победителем концессионного конкурса относительно порта «Ольвия» была объявлена компания QTerminals из Катара. Она, в частности, управляет крупнейшим торговым портом Катара - Хамад стоимостью более 7 миллиардов долларов, который является одним из самых мощных и новейших морских логистических комплексов на Ближнем и Среднем Востоке.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, для порта «Ольвия» концессия означает не только стабильное развитие и рабочие места, но и благополучие города и региона в целом.

«QTerminals - известный на весь мир портовый оператор. Согласно договору, на первом этапе компания-концессионер инвестирует в развитие порта около 3,4 миллиарда гривен в течение пяти лет. За все время концессии, а это 35 лет, будет привлечено до 17,3 миллиарда гривен прямых инвестиций. Это событие делает историческим то, что это первая прямая катарская инвестиция и вторая по размеру после «Криворожстали» за всю историю Украины», - сказал Криклий.

Глава ведомства отметил, что концессионное соглашение было подписано на очень выгодных условиях для страны.

«Сумма ежегодных концессионных платежей составит не меньше 80 миллионов гривен, что в 16 раз выше прибыли порта за 2019 год. Также концессионер обязуется обеспечить не менее 2,5 миллиона тонн перевалки грузов в год и около 80 миллионов гривен инвестировать в инфраструктуру Николаева», - подчеркнул министр.

Он также сообщил, что в порту будет построен универсальный перегрузочный комплекс, а рабочие места будут сохранены.

«Концессионер обязуется в течение шести следующих лет гарантировать занятость трудовому коллективу и сохранение зарплаты», - сказал министр.

В ходе подписания договора он заявил о намерении Мининфраструктуры запустить конкурс концессии паромной переправы в порту «Черноморск» в начале 2021 года.

Минэкономики снижает прогноз урожая

На уходящей неделе Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства несколько ухудшило прогноз урожая зерновых до 70 миллионов тонн из-за снижения ожиданий по валовому сбору кукурузы. Предыдущий прогноз общего валового сбора зерновых по всем категориям хозяйств составлял 72,1 миллиона тонн.

«Погодные условия последних недель вызвали или потерю потенциального урожая кукурузы, или существенное его снижение. Если осенние погодные условия будут благоприятными, урожай кукурузы предполагается на уровне 35 миллионов тонн, а общий урожай зерна – на уровне 70 миллионов тонн», – сообщил замминистра экономики Тарас Высоцкий.

По данным Минэкономики, крупнейшие по площади потери потенциального урожая кукурузы ожидаются в Черкасской, Одесской и Кировоградской областях.

«В целом, по всей территории Украины ориентировочные потери по кукурузе могут составить около 2 миллионов тонн», - подчеркивают в ведомстве.

Государственная служба статистики также обнародовала неутешительные данные, согласно которым производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-июле сократилось на 11,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, сельскохозяйственные предприятия за отчетный период сократили производство на 15,3 процента, а хозяйства населения - на 4,2 процента.

«Производство растениеводческой продукции всеми субъектами агропромышленного комплекса сократилось на 15,7 процента, производство животноводческой продукции - сократилось на 2,5 процента по сравнению с январем-июлем 2019 года», - сообщили в Госстате.

Новая «метла» на таможне

Кабинет министров на своем заседании в среду принял решение об освобождении от исполнения обязанностей главы Государственной таможенной службы Игоря Муратова. Очередным временно исполняющим обязанности главы таможни был назначен один из заместителей руководителя ведомства Андрей Павловский.

Только в конце апреля Кабмин уволил тогдашнего главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова, так как работа ведомства подверглась критике из-за провала выполнения плана по доходной части госбюджета. Нефедов со своей стороны говорил об объективности снижения поступлений от таможни в сложных условиях укрепления в 2019 году гривни и экономического кризиса, разразившегося в текущем году.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что очередная смена руководителя одного из ключевых экономических ведомств страны произошла из-за промедления с реформированием таможни.

Кроме того, на заседании правительством было принято решение о временном возложении обязанностей директора государственного предприятия «Морской торговый порт «Южный» на Сергея Ковшара, а кандидатуру Анатолия Мазуренко Кабмин согласовал на должность генерального директора Государственного авиационного предприятия «Украина».

Ослабление гривни

Украинская валюта в конце уходящей недели сдала позиции по отношению к доллару после двух недель уверенного укрепления.

Так, еще в среду курс гривни по отношению к американской валюте составлял 27,23 грн/долл., но уже в четверг гривня ослабла на 9 копеек и продолжила падение в пятницу, когда официальный курс НБУ составил 27,48 грн/долл.

По мнению финансистов, это связано с погашением валютных облигаций внутреннего госзайма 20 августа на сумму почти 160 миллионов долларов.

Между тем, к евро национальная валюта в пятницу незначительно укрепилась – до 32,55 грн/евро.

Уже на постпраздничный вторник Нацбанк установил официальный курс гривни на уровне 27,39 грн/долл., то есть следующую неделю украинская валюта начнет с укрепления на 9 копеек по отношению к доллару, а также продолжит рост к евро – тоже на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

На следующей неделе в понедельник украинцы будут отмечать двадцать девятую годовщину независимости Украины. А уже во вторник депутаты соберутся на внеочередное заседание парламента для рассмотрения в числе прочих президентского законопроекта о повышении минимальной заработной платы.

Екатерина Жирий