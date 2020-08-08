Баланс недели: президент предлагает повысить минималку, Минэкономики оценило падение ВВП, а аграрии собрали урожай с половины посевных площадей

На уходящей неделе мир потрясла новость о взрыве хранившихся на складе в порту столицы Ливана Бейруте запасов аммиачной селитры, который уже окрестили мощнейшим неядерным взрывом в истории.

После этой резонансной трагедии с многочисленными человеческими жертвами и значительным экономическим уроном премьер-министр Денис Шмыгаль поручил проверить безопасность хранения аммиачной селитры субъектами хозяйствования Украины. В стране начался масштабный аудит, в том числе, морских портов и мест хранения химических материалов.

Из других важных для экономики новостей уходящей недели внимание общества привлекла инициатива президента Владимира Зеленского внести изменения в госбюджет для повышения с 1 сентября ежемесячной минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен с нынешних 4723 гривни.

Глава государства подал соответствующий законопроект в парламент, который сейчас находится в летнем отпуске.

«Ожидается, что Верховная Рада рассмотрит и утвердит изменения в основной финансовый документ до конца августа на внеочередной сессии, которая будет созвана для рассмотрения законопроекта», – сообщили в Офисе президента.

Основным источником финансирования увеличения «минималки» станет, прежде всего, экономия на обслуживании государственного долга.

Стоит отметить, что ранее представители бизнеса выступили против повышения минимальной зарплаты в кризисный для Украины период, так как, по их мнению, это может спровоцировать рост числа зарплат «в конвертах».

«Увеличение нагрузки на фонд оплаты труда за счет повышения минимальной заработной платы в Украине может привести к росту сектора «теневых» заработных плат», – считают в Европейской Бизнес Ассоциации.

Также на уходящей неделе президент подписал закон о функционировании электронного кабинета налогоплательщика и упрощении ведения учета для физлиц-предпринимателей. Теперь ФОПы, по желанию, могут вести учет своего бизнеса в любой удобной форме – бумажной или электронной – с указанием суммы дохода за месяц.

Еще одним нововведением для бизнеса на уходящей неделе стал запуск программных регистраторов расчетных операций (РРО) в смартфоне - бесплатного мобильного приложения, разработанного Налоговой службой.

По данным Министерства финансов, за первую неделю работы приложения предприниматели зарегистрировали более 26 тысяч РРО и выдали более 630 тысяч фискальных чеков с его помощью.

Падение ВВП

В первую неделю августа Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обнародовало обзор экономической активности за первое полугодие 2020 года и дало оценку состоянию экономики Украины - немного улучшив ее, по сравнению с предыдущим обзором.

«По итогам января-июня сокращение внешнеэкономической активности составило 7,7% и, соответственно, сокращение объемов ВВП оценено Минэкономики на уровне 6,5%», - говорится в обзоре.

При этом ведомство оценило падение ВВП Украины во втором квартале года в 11%, что несколько меньше, чем ожидалось ранее – на уровне 14%.

В обзоре отмечается, что динамика видов экономической деятельности свидетельствует о том, что экономика Украины прошла пик максимально негативного эффекта от жестких противоэпидемических мер как внутри страны, так и за ее пределами, который больше всего ощущался в апреле-мае.

«В настоящее время, на фоне смягчения карантина, экономика постепенно начинает восстанавливаться», – констатируют в Минэкономики.

Кроме того, на уходящей неделе Национальный банк сообщил, что международные резервы страны на 1 августа составили 28,802 миллиарда долларов, что на один процент выше показателя месяцем ранее.

Валютные поступления за предыдущий месяц составили 1,75 миллиарда долларов, в то время как на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте были направлены 1,5 миллиарда долларов. Здесь стоит напомнить о выпуске Украиной в конце июля 12-летних евробондов на 2 млрд долларов. А также о том, что во вторник Минфин провел ОВГЗ-аукцион и привлек в госбюджет более 10 миллиардов гривен.

На фоне этих новостей в первую неделю августа курс гривни к доллару оставался более-менее стабильным. Максимально гривня ослабевала до 27,82 грн/долл. по официальному курсу, но уже в пятницу вернулась к показателю начала недели – 27,67 грн/долл. Национальный банк на понедельник, 10 августа, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,65 грн/долл., то есть, гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Вершина уборочной страды

Украинские аграрии уверенными темпами продолжают уборочную кампанию и на уходящей неделе обмолотили более семи миллионов гектар, или около половины посевных площадей под зерновыми культурами. В целом, аграрии собрали 27 миллионов тонн зерна, из которых пшеницы – 18,3 млн тонн, ячменя – 6,9 млн тонн, гороха – почти полмиллиона тонн.

Что касается масличных культур, то подходит к концу уборка рапса, одной из главных экспортных культур, которого уже намолочено более 1,8 млн тонн.

На уходящей неделе эксперты Украинской зерновой ассоциации (УЗА) порадовали оптимистическим прогнозом, согласно которому урожай зерновых и масличных культур в нашей стране по итогам сезона может достичь беспрецедентных ста миллионов тонн.

«Увеличение прогноза валового урожая и экспорта произошло благодаря улучшению прогноза урожая ячменя и кукурузы, урожай которой может установить новый абсолютный рекорд для Украины», - говорят эксперты УЗА.

Кстати, несмотря на улучшение погодных условий и состояния полей, профильное Минэкономики не пересматривало свой прогноз по зерновым и масличным, по-прежнему оценивает урожай этого года на уровне 88 миллионов тонн.

В то же время, украинские аграрии пока сильно отстают по экспорту зерновых от темпов прошлого года. По итогам уходящей недели, на 7 августа, Украина продала на внешние рынки 3,2 миллиона тонн зерна, что на 1,2 миллиона тонн меньше, чем на эту же дату в 2019 году.

Тем временем, аграрии не сбавляют темпы уборочной кампании и вскоре приступят к сбору кукурузы, от которой и будет зависеть, будет ли в этом году поставлен очередной рекорд. Погода в ближайшие дни обещает быть жаркой и без осадков в большинстве регионов страны.

На следующей неделе Госстат обнародует свежие данные об инфляции и внешнеэкономической деятельности. А украинцы продолжат наблюдать распределение населенных пунктов на «зеленые», «оранжевые» и «красные» карантинные зоны, за что так активно взялось правительство с начала августа.

Анна Нагорная