Баланс недели: Кабмин продлил карантин до конца лета, Рада снизила ставки «зеленого» электротарифа, а Минфин выпустил евробонды на 2 млрд долларов

Кабинет министров на уходящей неделе вернул внимание общества к главному экономическому фактору 2020 года - карантину, который действует в стране в той или иной форме с середины марта. В среду правительство прогнозировано приняло решение о продлении адаптивного карантина до 31 августа.

Польза смягченного, адаптивного подхода к ограничительным мерам для национальной экономики на уходящей неделе отобразилась статистически. В частности, промышленное производство в июне по сравнению с маем выросло на 4,1 процента, уже второй месяц подряд демонстрируя признаки восстановления. В годовом выражении промпроизводство все еще сокращается (в июне – на 5,6 процента), но позитивная динамика становится все более очевидной.

Восстановление промпроизводства на уходящей неделе получило организационную поддержку правительства, которое в среду создало Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. По словам вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, новое ведомство будет отвечать за реализацию государственной политики в сфере стратегических отраслей промышленности Украины.

Станет ли это министерство реальным катализатором позитивных изменений в промышленности в эти трудные времена – вопрос, на который чиновникам, представителям бизнеса и обществу еще предстоит найти ответ.

Снижение «зеленых» электротарифов

На уходящей неделе парламент, наконец-то, сделал шаг к решению проблемы завышенных тарифов на электроэнергию, генерируемую солнечными и ветровыми электростанциями, которая стала одной из причин острого кризиса в украинской энергетике.

Во вторник Верховная Рада на внеочередном заседании приняла закон о снижении ставок «зеленого» тарифа, по которым государство обязано выкупать произведенную этими видами генераций электроэнергию. Документ предусматривает снижение тарифа для солнечных электростанций на 15 процентов, а для ветровых - на 7,5 процента.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что данное решение позволит сэкономить государству значительные средства.

«На практике это означает, что государство и все украинцы сэкономят почти 7 миллиардов гривен ежегодно. К 2030 году меморандум позволит уменьшить объем выплат «зеленой генерации» примерно на 2 миллиарда евро», - заявил он.

Такой излишний оптимизм премьера диссонирует с положением принятого законопроекта, согласно которому не менее 20 процентов затрат на компенсацию госкомпании «Гарантированный покупатель», которая обязана скупать всю выработанную «зелеными» станциями электроэнергию, будет оплачиваться из государственного бюджета, а значит – за счет средств налогоплательщиков. По подсчетам и.о. министра энергетики Ольги Буславец, эта сумма ежегодно составит порядка 10 миллиардов гривен.

Представители альтернативной энергетики раскритиковали принятый закон, заявив, что парламент не учел ряд важных поправок, о которых просили общественные организации и международные партнеры Украины.

Очевидно, что ситуация с ценами «зеленой» энергетики еще очень далека от разрешения, поэтому, скорее всего, не стоит ожидать, что принятый Радой закон будет «на века».

Уходящая неделя отличилась и другими важными новостями из мира энергетики. Так, в среду госхолдинг «Нафтогаз Украины» сообщил, что в июле оптовая цена на природный газ для населения составит 2 298 гривен за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами), что на 7 процентов больше, чем в июне 2020 года.

Также с 1 августа «Нафтогаз» установил минимальные цены на природный газ для промышленности на уровне 2 982 гривни за тысячу кубометров, что на 8 копеек больше, чем в июле. Повышение незначительное, но, безусловно, может повлиять на конечную стоимость промышленной продукции, а значит - на их конкурентоспособность и на покупательскую способность граждан.

Кстати, на уходящей неделе обратило на себя внимание и заявление главы правительства Шмыгаля о том, что Украина уже накопила достаточно угля и газа для комфортного прохождения отопительного сезона 2020-2021 годов.

Украина возвращается на мировой долговой рынок

Важной новостью уходящей недели для финансовых рынков стало сообщение о том, что Минфин со второй попытки разместил 12-летние еврооблигации с погашением в марте 2033 года на 2 миллиарда долларов под 7,25 процента годовых.

Стоит напомнить, что в начале июля Украина отменила выпуск облигаций с погашением в 2033 году на сумму 1,75 миллиарда долларов после неожиданных новостей о том, что тогдашний глава Нацбанка Яков Смолий подал в отставку, из-за «политического давления».

В пятницу стало известно, что Украина за счет нового выпуска евробондов выкупит еврооблигации с погашением в 2021 и 2022 годах на общую сумму более 846 миллионов долларов.

На уходящей неделе Украина получила финансовую подпитку еще и со стороны Евросоюза. Премьер-министр Шмыгаль во время визита в Брюссель подписал меморандум о выделении нашей стране макрофинансовой помощи от Европейского Союза на сумму 1,2 миллиарда евро.

По словам главы правительства, кредит разделен на два транша по 600 миллионов евро каждый. Первый транш – безусловный и будет предоставлен после ратификации меморандума Верховной Радой. Второй транш будет выделен после реформ, которые правительство планирует завершить в этом году и в начале 2021-го.

Приток такого количества иностранной валюты в украинскую финансовую систему может стать позитивным сигналом для активно девальвирующей в последнее время гривни. Только на уходящей неделе доллар подорожал более чем на 50 копеек, а евро – почти на 1 гривню.

В Нацбанке связывают такое колебания курса с психологическими факторами.

«В первую очередь, это реагирование на заявления о том, что гривня будет слабее. Это происходит, происходило и может происходить, но у Нацбанка есть инструменты, как с этим работать, и он работает», - прокомментировал ситуацию заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб.

Впрочем, от такого заявления представителя НБУ рядовому украинцу - ни холодно, ни жарко. Обесценивание гривни, удорожание газа и, в целом, сложная экономическая ситуация в стране, безусловно, не способствуют улучшению покупательской способности соотечественников и только усиливают социальное напряжение в обществе.

В последнюю неделю июля в большинство регионов Украины вернется 30-градускная жара, украинские аграрии продолжат уборку зерновых, Нацбанк сообщит о состоянии платежного баланса страны, а Госстат напомнит о наших кошельках, представив статистику по заработной плате за июнь.

Павел Степанец