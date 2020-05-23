Баланс недели: Зеленский пообещал доступное кредитование и рекордный объем отремонтированных дорог, а Кабмин решил частично возобновить транспортное сообщение

Знаковым событием третьей недели мая стала пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского по итогам первого года его пребывания на посту главы государства. Гарант рассказывал об основных достижениях и будущих приоритетах.

Зеленский пообещал украинцам до конца своей каденции восстановить все государственные дороги страны, которых насчитывается 25 тысяч километров. А уже в этом году анонсировал увеличение объема ремонтных и строительных работ в девять раз по сравнению с прошлым годом.

«Мы увеличили в девять раз количество дорог, которые построим в этом году, несмотря на пандемию и экономический кризис. Сколько будет построенных дорог – 4200 километров или 4500 километров – сколько хватит нам денег. Но это будет почти в девять раз больше, чем в прошлом году», - сказал он.

Также президент пообещал запустить программу строительства и ремонта мостов в стране.

«Есть большая программа, на которую я сейчас ищу, это моя ответственность, еще три миллиарда долларов. Это - все мосты нашей страны… Есть большие мосты, как в Запорожье», - сказал он.

Не обошел стороной Зеленский и не менее болезненную для украинцев тему - кредитование, и пообещал, что в ближайшее время в Украине будет доступно ипотечное кредитование под 10 процентов годовых. Банки будут охотнее давать займы гражданам, что особенно актуально в свете падения доходов населения из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

«На техническом уровне мы «дожмем» банковскую систему Украины, несмотря на то, что она у нас очень независимая. Мы «дожмем», и банки будут не очень аккуратными, выдавая кредиты нашему населению. Потому что населению надо помогать, особенно сейчас, когда кризис не в Украине, а кризис в мире. Это - мировой кризис, но мы будем думать о нашей стране и наших гражданах», - подчеркнул президент.

Кроме того, Зеленский пообещал, что в ближайшее время министр социальной политики Марина Лазебная презентует видение новой пенсионной реформы в Украине. А после внедрения с апреля программы «80 плюс», когда каждому пенсионеру старше 80 лет ежемесячно выплачивается по 500 гривен, будет разрабатываться аналогичная программа поддержки граждан в возрасте свыше 75 лет.

Также на встрече с журналистами Зеленский сообщил, что очередная попытка запустить большую приватизацию в Украине начнется после окончания пандемии COVID-19, а в ближайшие месяцы правительство представит программу увеличения минимальной заработной платы в стране.

Возобновление работы транспорта

На уходящей неделе Кабинет министров принял очередное решение о послаблении карантинных мер: с 22 мая по 22 июня страна будет жить в так называемом адаптивном карантине.

Между тем, количество инфицированных COVID-19 в стране уже превысило двадцать тысяч, из них только треть выздоровела. Министерство охраны здоровья отмечает, что ко второму этапу послабления карантина в Украине готовы лишь 13 областей, 11 областей и Киев не отвечают показателям, необходимым для второго этапа снятия карантинных ограничений.

В областях с благоприятной эпидемиологической ситуацией с 22 мая откроются следующие возможности: проведение спортивных мероприятий для не более 50 человек, без зрителей, проведение религиозных мероприятий с участием не более одного человека на 10 квадратных метров площади здания, а также будет разрешена работа гостиниц. Детские сады в регионах разрешено открывать с 25 мая, а в столице они возобновят работу с 1 июня.

И самое главное - Кабинет министров утвердил график запуска наземного транспортного сообщения в Украине. К вопросу возобновления рейсовых авиаперевозок правительство обещает вернуться после 15 июня.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что с 22 мая будут возобновлены регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении.

Также с 25 мая обещают возобновить работу метро, а с 1 июня – возобновить железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении.

Криклий подчеркнул, что обязательное требование для «путешественников»: масочный режим, температурный скрининг и постоянная дезинфекция транспорта.

«В случае осуществления перевозки в регион, в котором не действует ослабление противоэпидемических мероприятий, разрешается перевозка в пределах 50 процентов от количества мест для сидения при рассаживании пассажиров со свободным местом рядом, спереди и сзади», - сказал министр.

Он также пообещал, что цены на железнодорожный и автобусный транспорт после карантина повышаться не будут.

Новая программа МВФ

Уходящая неделя приблизила Украину к получению финансовой поддержки ключевых кредиторов страны – Международного валютного фонда и Европейского Союза, так необходимой в условиях падения экономики из-за пандемии коронавируса.

Так, в четверг Международный валютный фонд объявил о достижении с украинскими властями соглашения по новой 18-месячной программе финансирования stand-by в размере эквивалентном 5 миллиардов долларов. Эта поддержка поможет нашей стране справиться с последствиями пандемии в экономике и сфере здравоохранения.

Соглашение подлежит утверждению в ближайшие недели руководством Фонда и исполнительным советом МВФ.

Кроме того, Совет Европейского Союза поддержал предложение Еврокомиссии выделить 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи Украине на преодоление экономических последствий пандемии. Теперь Еврокомиссия должна подписать с правительством Украины меморандум о выделении средств. Финансовые ресурсы будут доступны в течение двенадцати месяцев с момента утверждения их выделения, выплата осуществиться двумя траншами. Максимальный средний срок погашения кредитов составляет 15 лет.

Финансовая помощь партнеров будет как нельзя кстати. Украина, как в принципе и весь мир, переживает тяжелое кризисное время, спровоцированное пандемией. Об ухудшении ситуации свидетельствуют и данные Госстата. Так, спад промышленного производства в Украине в апреле в годовом выражении – к апрелю 2019 года – без учета корректировки на эффект календарных дней ускорился до 16,2% после падения на 7,7% в марте. А с учетом корректировки промпроизводство в апреле упало на 16,7%.

Наибольшее падение зафиксировано в апреле в перерабатывающей промышленности – 20,3%. В добывающей промышленности спад составил 11,2%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 7,2%.

Что касается производства в разрезе основных промышленных групп, то наибольшее падение зарегистрировано по потребительским товарам длительного использования и по инвестиционным товарам – соответственно, 40,4% и 34,3%. По товарам промежуточного потребления производство упало на 22,1%.

В последнюю неделю весны украинцы будут учиться жить в условиях адаптивного карантина. От того, насколько ответственно граждане будут себя вести в первые недели послаблений режима, будут зависеть дальнейшие темпы возвращения к нормальной жизни и шансы на скорое восстановление экономики страны.

Анна Бредихина