Баланс недели: Кабмин продлил карантин и пообещал новые электротарифы, а цены на газ продолжили рост

Кабинет министров продлил до конца лета карантинный режим с рядом послаблений и пообещал новые электротарифы для населения с 1 июля, цены на газ продолжили рост, а Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 7,5 процента - таковы основные экономические события уходящей недели.

На уходящей неделе Кабинет министров продлил ограничительные противоэпидемические меры до 31 августа с определенными послаблениями. При этом на всей территории страны установлен «зеленый» уровень эпидемической опасности.

Соответственно, работа общепита, кинотеатров и концертных залов, проведение других массовых мероприятий разрешается при условии ношения масок и обеспечения средствами индивидуальной защиты работников.

К концу уходящей недели в Украине ежедневное количество заболевших коронавирусом не превышало тысячу человек. И это одновременно с ростом числа вакцинированных граждан - очень позитивная тенденция, которая, безусловно, будет иметь положительное влияние на развитие национальной экономики и работу бизнеса.

Изменения в энергетике

Важным экономическим событием уходящей недели стало выступление нового министра энергетики Германа Галущенко в парламенте, в рамках которого он анонсировал серьезные изменения в отрасли.

На следующей неделе, пообещал министр, будет представлено обновленное постановление о специальных обязательствах на рынке электроэнергии (ПСО), которое предусматривает введение дифференцированных тарифов для населения.

«С 1 июля будет новый механизм, он предусматривает диверсификацию тарифов в зависимости от категории населения… Мы видим, что можем защитить социально уязвимые слои населения. Мы выделяем население, которое потребляет до ста киловатт», - сказал Галущенко.

Хотя министр и не поделился подробностями, какие конкретно тарифы получат украинцы, но отметил, что проект постановления предусматривает защиту той категории населения, которое потребляет до 100 киловатт-часов в месяц. Для остальных потребителей тарифы на электроэнергию также будут пересмотрены.

Напомним, что в конце июня заканчивается действие постановления Кабинета министров, которым цена на электричество для населения фиксировалась на уровне 1,68 гривни за киловатт-час.

Еще глава Минэнерго сообщил, что министерство предложит производителям электричества из возобновляемых источников энергии вместо получения «зеленого» тарифа выбрать схему «премиальной продажи» электричества.

«Минэнерго работает над правовой базой для привлечения игроков ВИЭ для участия в рынке электрической энергии. Одним из механизмов такого привлечения является переход на выбор от систем поддержки производителей по «зеленому» тарифу к системе Feed-in Premium», - сказал Галущенко.

По его словам, «это позволит производителям быть полноценными участниками рынка электроэнергии, формировать свою коммерческую стратегию продажи и выходить на разные сегменты рынка».

Цены на газ продолжают рост

На уходящей неделе газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины», которая обслуживает около одного миллиона бытовых потребителей, повысила месячную цену на газ в июне до 11,94 гривни за кубометр, в то время как годовой фиксированный тариф составляет 7,96 гривни за кубометр.

Впрочем, у граждан нет повода для беспокойства, ведь подключение к месячной цене происходит только по желанию клиента, а по умолчанию все потребители обслуживаются в годовом тарифном плане.

Тем не менее, рост цен на газ продолжает удивлять, поскольку последние годы после завершения отопительного сезона стоимость голубого топлива в Европе традиционного падала.

По данным «Оператора ГТС Украины», во второй декаде июня цена газа на европейском рынке достигла пятилетнего максимума – 29 евро за МВт-ч, что приблизительно составляет 300 евро за кубометр, из-за монопольных действий российского «Газпрома», которому выгодно создавать дефицит.

Отечественная таможня сообщила, что средняя цена импортного природного газа в Украине в мае 2021 года выросла на 13,6 процента, по сравнению с апрелем, и составила 291,72 доллара за тысячу кубометров. С начала года его стоимость выросла на 40 процентов.

«Если в Европе и дальше будет такой дефицит газа, как на сегодня, то месячная цена может быть еще больше. Но это не касается годового тарифа на газ, который будет действовать до 1 мая», - сказал министр энергетики Галущенко, комментируя ситуацию.

Стабильная учетная ставка

Важным экономическим событием третьей недели июня стало решение Национального банка Украины сохранить учетную ставку на уровне 7,5 процента годовых после ее повышения в апреле.

«Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 7,5 процента годовых. В то же время, регулятор начинает постепенное сворачивание антикризисных монетарных инструментов, что усилит эффект предыдущих повышений учетной ставки и будет способствовать замедлению инфляции», - сказано в сообщении НБУ.

Регулятор ожидает замедления инфляции уже в четвертом квартале этого года, что, в том числе, связано со стабилизирующей монетарной политикой и перспективой более высокого, по сравнению с прошлым годом, урожая.

Ключевым риском инфляционного давления по-прежнему остается распространение пандемии COVID-19, считает регулятор.

Ослабление гривни

К концу уходящей недели украинская национальная валюта показала некоторое ослабление. Еще в среду официальный курс гривни к доллару был на уровне 26,93 грн/долл., а уже к концу недели гривня просела на 24 копейки - до 27,17 грн/долл.

При этом официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 32,44 грн/евро, то есть, гривня укрепилась на 17 копеек, по сравнению с показателем на среду.

И еще одна важная новость. В конце уходящей недели впервые в истории Украины Государственное агентство автомобильных дорог («Укравтодор») разместило на Лондонской фондовой бирже евробонды «Большая стройка» на сумму 700 миллионов долларов под 6,25 процента на семилетний срок. Государство выступило гарантом долга.

Таким образом, у отечественного «Укравтодора» будет возможность построить и привести в порядок больше дорог и мостов.

«Историческое событие для Украины - «Укравтодор» успешно разместил дебютный выпуск еврооблигаций для реализации программы «Большая стройка». Процентная ставка – одна из самых низких в истории евробондов. Это демонстрирует доверие международных инвесторов и способствует развитию успешной Украины», - прокомментировал выпуск бондов президент Украины Владимир Зеленский.

Следующая короткая рабочая неделя начнется с празднования страной Святой Троицы, а завершится подготовкой ко Дню Конституции и еще одними трехдневными выходными.

Пришедшая в Украину летняя жара будет способствовать массовому выезду украинцев на природу.

Госстат на следующей неделе планирует обнародовать предварительную оценку валового внутреннего продукта за первый квартал 2021 года и сообщит результаты работы промышленности за пять месяцев. А Минэнерго представит план изменений тарифов на свет для украинцев, который заработает с 1 июля.

Анна Бредихина

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