Баланс недели: Кабмин установил цену на электроэнергию и пообещал компенсацию за карантин, а Госстат сообщил о падении промпроизводства

Кабинет министров установил апрельскую цену на электричество для населения и пообещал выплатить по восемь тысяч гривен пострадавшим от карантина предпринимателям, а Госстат сообщил об ускорении падения промышленного производства - таковы ключевые экономические новости уходящей недели.

Уходящая неделя была насыщенна экономическими событиями, несмотря на обостряющуюся ситуацию с пандемией коронавируса. В пятницу в Украине был зафиксирован новый антирекорд по количеству заболевших - свыше восемнадцати тысяч человек. Ежедневно более трех сотен наших сограждан умирают от этой опасной болезни.

Под занавес рабочей недели в «красную» зону попали Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Черновицкая, Сумская, Одесская, Львовская области и Киев. В ряде регионов карантин ужесточают.

В этой связи Кабинет министров пообещал выплатить по восемь тысяч гривен предпринимателям и наемным работникам, которые пострадают от попадания региона в «красную» зону.

«Из-за увеличения количества заболевших в Украине все большее количество регионов попадает в «красный» уровень эпидемиологической опасности. Мы понимаем, что усиленные карантинные ограничения в этих регионах существенно ограничивают деятельность некоторых сфер и предприятий соответствующих отраслей. Поэтому во исполнение поручения президента будут введены денежные выплаты для поддержки по аналогии с той, которую люди получали зимой», - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он также отметил, что ожидает от органов местного самоуправления поддержки этой инициативы дополнительными выплатами.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что для снижения распространения опасного вируса, правительство ввело необходимым условием въезда в Украину граждан отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19.

Украинские авиакомпании заявили, что будут отказывать иностранцам в регистрации и посадке на рейс в случае отсутствия отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус.

Тарифная ясность

На уходящей неделе Кабинет министров продлил действие фиксированной цены на электричество для населения в размере 1,68 гривни за киловатт-час до 1 мая.

Стоит напомнить, что с января правительство отменило льготный порог в 90 копеек за первые сто киловатт-часов и приравняло тариф к единой ставке со сроком действия до конца марта.

Кроме бытовых потребителей, фиксированная цена в размере 1,68 гривни за киловатт-час на этот период также применяется для ряда других потребителей. В частности, для общежитий, рассчитывающихся за ресурс по общему счетчику в рамках бытовых нужд, для многоквартирных жилых домов на технические цели. Тариф также распространяется на дачные и дачно-строительные кооперативы, садовые товарищества, гаражно-строительные кооперативы.

Согласно постановлению правительства, при наличии двухзонных счетчиков потребители оплачивают половину цены в период с 23.00 до 7.00, при наличии трехзонных счетчиков – 1,5 фиксированной цены с 8.00 до 11.00 и с 20.00 до 22.00 и 0,4 этой цены – с 23.00 до 7.00. Во всех остальных временных промежутках уплачивается полная цена.

Что касается коммунальных тарифов, то уходящая неделя приоткрыла завесу тайны о расценках на газ, которые ждут украинцев в ближайший месяц.

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что в апреле компания сохранит цену на газ для своих бытовых клиентов на уровне 6,86 гривни за кубометр. Следует отметить, что 31 марта заканчивается действие ценового «потолка» на голубое топливо в размере 6,99 гривни за кубический метр, которое установило правительство. А, значит, цены снова могут уйти в свободное плавание.

Сигнал от «Нафтогаза» означает, что цены остальных поставщиков не будут кардинально отличаться.

Ускорение промышленного спада

На уходящей неделе Государственная служба статистики обнародовала данные о снижении промышленного производства в Украине в феврале 2021 года по сравнению с февралем 2020 года на 4,6 процента. И это после того, как месяцем ранее в годовом выражении наблюдался спад промпроизводства на 4 процента.

Однако, по сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в феврале текущего года увеличилось на 0,3 процента.

По информации Госстата, наибольшее падение зафиксировано в добывающей и перерабатывающей промышленностях, а также по инвестиционным товарам и потребительским товарам краткосрочного пользования.

В то же время, наибольший рост зафиксирован по потребительским товарам длительного пользования и в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха.

Кроме того, Госстат уточнил данные о падении экономики по итогам 2020 года. Так, реальный валовой внутренний продукт Украины в прошлом году сократился на 4 процента, по сравнению с показателем 2019 года. Ранее Национальный банк оценивал темп снижения реального ВВП на уровне 4,4 процента.

Еще отечественная статистика сообщила о росте оборота розничной торговли в январе-феврале этого года, по сравнению с январем-февралем прошлого года - на 4,6 процента.

Больше всего оборот розничной торговли вырос в Киевской, Черниговской и Черновицкой областях. Сократился - в Волынской, Кировоградской, Ривненской, Харьковской и Черкасской областях.

Есть новости и от Министерства финансов. Ведомство отчиталось об уменьшении государственного долга Украины за февраль в национальной валюте на 5,3 миллиарда гривен, до 2,5 триллиона гривен. При этом в долларовом эквиваленте он вырос на 0,67 миллиарда долларов, до более 90 миллиардов.

Финансовая поддержка ЕБРР

На уходящей неделе произошло знаковое для национальной экономики событие. Впервые на посту президента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Киев посетила Одиль Рено-Бассо, которая провела насыщенные переговоры с руководством Украины.

На встрече с главой банка, который является одним из ключевых кредиторов и инвесторов нашей страны, президент Владимир Зеленский призвал ЕБРР принять активное участие в развитии национальных инфраструктурных проектов и сельского хозяйства.

В интервью агентству УНИАН глава ЕБРР Рено-Бассо сообщила, что за последние два года банк инвестировал в украинскую экономику 2 миллиарда евро.

«ЕБРР и Украина являются мощными партнерами почти три десятилетия. Украина входит в тройку стран, куда больше всего инвестирует банк. Только за прошедшие два года ЕБРР предоставил украинской экономике два миллиарда евро», - сказала она.

Рено-Бассо также подчеркнула, что Украине предоставляется комплексный пакет поддержки в целях содействия ее стабилизации, закрепления реформ и здорового, всеобъемлющего и устойчивого роста.

В текущем году, отметила президент ЕБРР, финансовая помощь банка также будет направлена на преодоление последствий пандемии коронавируса.

По ее словам, финансовая организация продолжит работу над комплексной трансформацией государственного «Ощадбанка».

Кроме того, ЕБРР анонсировал запуск в Украине пилотного проекта по предоставлению помощи в создании онлайн-судов для рассмотрения исков небольшой стоимости (5-10 тысяч евро), который затем планируется распространить на другие страны.

В ходе визита также было объявлено о предоставлении ЕБРР 12,5 миллиона долларов украинской инвестиционной компании Dragon Capital на развитие экологичной недвижимости.

Санкции и продление сроков установки счетчиков

На уходящей неделе президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о возврате в государственную собственность крупнейшего украинского производителя авиационных и вертолетных двигателей и турбин запорожского завода «Мотор Сич».

Также глава государства своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций к 19 компаниям, занимающимся добычей полезных ископаемых. Президентом еще был подписан указ о проведении аудита разрешений, которые были выданы на добычу полезных ископаемых в Украине с 1994 года.

Помимо этого, Зеленский подписал закон, которым продлевается срок установки счетчиков потребления природного газа на два года, до 1 января 2023 года. Это означает, что потребители, использующие газ для приготовления пищи, которые по каким-либо причинам не имеют газовых счетчиков, не будут отключены от газоснабжения.

Кроме того, президент подписал два принятых парламентом закона, предоставляющих налоговые стимулы для инвестиционных проектов со значительными инвестициями.

«Реализация этих законов будет способствовать привлечению в Украину стратегических инвесторов, повышению инвестиционной привлекательности страны, а также росту конкурентоспособности украинской экономики, благодаря внедрению государственной поддержки крупных инвестиционных проектов, в частности, путем предоставления налоговых стимулов», - сообщила пресс-служба Офиса президента.

На следующей неделе Минздрав подведет итоги первой недели ужесточенных карантинных мер в Украине, которые призваны затормозить распространение пандемии.

В последние дни марта газопоставляющие компании обнародуют цены на газ, которые будут действовать в апреле.

Второй месяц весны должен принести стране долгожданное тепло и больше солнечных дней. Это позволит аграриям более активно включиться в весеннюю посевную кампанию.

И еще важно не забыть в ночь на 28 марта перевести часы на «летнее» время. Скорее всего, это произойдет в последний раз, так как в Украине и Евросоюзе все громче звучат призывы прекратить раздражающую многих практику перевода стрелок часов.

Анна Бредихина

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