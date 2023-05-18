Министр финансов Сергей Марченко, заявил, что российские атаки наносят значительный ущерб компаниям, финансируемым ЕБРР.

Украина призывает Европейский банк реконструкции и развития исключить Россию из своего состава.

Такое заявление сделал министр финансов Сергей Марченко, выступая на ежегодном собрании ЕБРР. Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, Марченко подчеркнул, что российские атаки наносят значительный ущерб не только украинскому бизнесу, но и иностранным компаниям, работающим в Украине, включая активы, финансируемые ЕБРР.

"Мы призываем наших партнеров продолжать рассматривать варианты полного устранения токсического присутствия Российской Федерации в авторитетных международных организациях, таких как Европейский банк реконструкции и развития. Пока украинцы просыпаются ночью под звуки российских ракет, представители РФ все еще продолжают выступать на заседаниях ЕБРР", – сказал Марченко.

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Война в Украине и позиция ЕБРР

В январе 2023 года Кабинет министров предоставил разрешение НАК "Нафтогаз Украины" на получение средств от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на экстренные закупки газа.

12 мая 2023 года Кабинет министров принял решение о привлечении от Европейского банка реконструкции и развития 200 миллионов евро для закупки дополнительных локомотивов и оборудования для "Укрзализныци".

ЕБРР уже выделил 3 миллиарда евро для Украины в 2022-2023 годах, однако Украине потребуется еще больше помощи. Так, по последним международным оценками, стоимость послевоенного восстановления может достигать 411 миллиардов долларов.

Таким образом, акционеры банка согласились с тем, что увеличение капитала на 3–5 млрд евро позволило бы продолжить инвестиции в поддержку Украины без необходимости систематического распределения рисков.

18 мая 2023 года стало известно о том, что ЕБРР планирует увеличить свой капитал на €5 миллиардов, чтобы продолжить поддержку Украины.

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