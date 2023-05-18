Украина призывает Европейский банк реконструкции и развития исключить Россию из своего состава.
Такое заявление сделал министр финансов Сергей Марченко, выступая на ежегодном собрании ЕБРР. Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, Марченко подчеркнул, что российские атаки наносят значительный ущерб не только украинскому бизнесу, но и иностранным компаниям, работающим в Украине, включая активы, финансируемые ЕБРР.
"Мы призываем наших партнеров продолжать рассматривать варианты полного устранения токсического присутствия Российской Федерации в авторитетных международных организациях, таких как Европейский банк реконструкции и развития. Пока украинцы просыпаются ночью под звуки российских ракет, представители РФ все еще продолжают выступать на заседаниях ЕБРР", – сказал Марченко.
Война в Украине и позиция ЕБРР
В январе 2023 года Кабинет министров предоставил разрешение НАК "Нафтогаз Украины" на получение средств от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на экстренные закупки газа.
12 мая 2023 года Кабинет министров принял решение о привлечении от Европейского банка реконструкции и развития 200 миллионов евро для закупки дополнительных локомотивов и оборудования для "Укрзализныци".
ЕБРР уже выделил 3 миллиарда евро для Украины в 2022-2023 годах, однако Украине потребуется еще больше помощи. Так, по последним международным оценками, стоимость послевоенного восстановления может достигать 411 миллиардов долларов.
Таким образом, акционеры банка согласились с тем, что увеличение капитала на 3–5 млрд евро позволило бы продолжить инвестиции в поддержку Украины без необходимости систематического распределения рисков.
18 мая 2023 года стало известно о том, что ЕБРР планирует увеличить свой капитал на €5 миллиардов, чтобы продолжить поддержку Украины.